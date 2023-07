Rotina de cronograma capilar ajuda na saúde dos cabelos

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 31 de julho de 2023.

A preocupação com a saúde capilar pode ser um reflexo de todo o cuidado que uma pessoa tem com o próprio corpo, para além, apenas, da questão estética. A Associação Brasileira da Indústria, Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), através de seu panorama anual de mercado, destaca que o mercado da beleza, no Brasil, é um dos maiores do mundo, ficando em quarto lugar no ranking promovido pela Euromonitor International.

Para realizar cuidados específicos com os cabelos, existe a necessidade de consultar e avaliar entre as diversas opções de produtos existentes no mercado atualmente. De acordo com uma publicação do Sebrae, uma pesquisa global revelou que mais da metade dos produtos são escolhidos pelos componentes. Isso demonstra que os consumidores se preocupam mais com os ativos e os resultados em vez de detalhes como fragrância ou embalagem.

Os cuidados capilares são uma das maiores preocupações do brasileiro quando se fala de aparência. Segundo dados divulgados pelo portal Mercado & Consumo, quase 8 em cada 10 pessoas adquirem, todos os meses, pelo menos, um produto do segmento (78%).

Pensando nos benefícios que um tratamento capilar pode proporcionar, o cronograma capilar é uma alternativa eficaz e pode ser realizado tanto num salão de beleza quanto em casa. Pablo Mafra, químico e cosmetólogo da Ervik , explica que “além dos cuidados básicos, o cronograma capilar é uma rotina que serve para manter a saúde e, ao mesmo tempo, tratar danos”. O especialista ainda diz que é preciso fazer rodízio entre três procedimentos principais:

Hidratação: repõe a água dos fios, que ajuda a manter a maciez e o brilho. É recomendado fazer semanalmente;

repõe a água dos fios, que ajuda a manter a maciez e o brilho. É recomendado fazer semanalmente; Nutrição: recupera os lipídios, auxiliando na elasticidade e movimento. É indicado a cada 15 dias;

recupera os lipídios, auxiliando na elasticidade e movimento. É indicado a cada 15 dias; Reconstrução: repõe as proteínas, fortalecendo a estrutura dos cabelos. Pode ser feito mensalmente.

Quais são as vantagens de seguir um cronograma?

De acordo com o especialista da Ervik, definir e seguir a rotina de um cronograma capilar pode trazer benefícios visíveis. Pablo comenta que o procedimento pode trazer algumas vantagens, dentre elas:

Tratar o ressecamento: a desidratação é uma situação bem comum que ocorre quando o cabelo perde a umidade natural e fica com aparência opaca e sem vida. A hidratação traz de volta o aspecto saudável e brilhoso;

a desidratação é uma situação bem comum que ocorre quando o cabelo perde a umidade natural e fica com aparência opaca e sem vida. A hidratação traz de volta o aspecto saudável e brilhoso; Evitar a quebra: os fios podem se partir facilmente se estiverem muito fracos, danificados ou secos, mesmo que sejam escovados ou penteados com mais cuidado. A hidratação, nutrição e reconstrução ajudam a mantê-los saudáveis e fortes e, com isso, previnem a quebra;

os fios podem se partir facilmente se estiverem muito fracos, danificados ou secos, mesmo que sejam escovados ou penteados com mais cuidado. A hidratação, nutrição e reconstrução ajudam a mantê-los saudáveis e fortes e, com isso, previnem a quebra; Proteger contra a opacidade: os cabelos podem perder o brilho natural e ficar com uma aparência sem vida. A hidratação e nutrição fortalecem e devolvem o brilho;

os cabelos podem perder o brilho natural e ficar com uma aparência sem vida. A hidratação e nutrição fortalecem e devolvem o brilho; Prevenir as pontas duplas: ocorre quando a extremidade do fio se divide em duas ou mais partes. Todas as etapas do cronograma promovem a saúde dos cabelos e, assim, as chances de surgirem pontas duplas são menores;

ocorre quando a extremidade do fio se divide em duas ou mais partes. Todas as etapas do cronograma promovem a saúde dos cabelos e, assim, as chances de surgirem pontas duplas são menores; Resolver os problemas de porosidade: a porosidade é a capacidade dos fios para absorver e reter água e outros produtos. Ela pode ser baixa, alta ou normal. Os três passos do cronograma capilar não só mantêm a saúde deles, como recuperam qualquer nível de porosidade.

Todo cuidado importa

Longe de ser apenas uma questão de estética, o cronograma capilar envolve saúde e bem-estar. Considerando a importância de incentivar os cuidados com os fios e aproveitando o momento do lançamento do filme “Barbie”, a comunicadora da Ervik, Alessandra Allves, entrou na brincadeira e produziu um vídeo promocional, demonstrando como seria a rotina de cuidados da personagem com os cabelos. O vídeo completo pode ser acessado no perfil da comunicadora, em colaboração com a Ervik.

Sobre o valor e o poder dos bons hábitos no dia a dia, Alessandra comenta que essas práticas podem gerar uma transformação de dentro para fora. “O momento de autocuidado muda tudo. A própria pessoa é beneficiada pela rotina de cuidados e fica mais confiante. Que toda manhã o autocuidado seja primeiro pensamento”, afirma a influenciadora.

Para saber mais, basta acessar www.ervik.com.br