A nova solução de Gerenciamento de Risco e Exposição da Forescout oferece abordagem quantitativa simplificada para gerenciamento de risco de ativos cibernéticos

* Por: DINO - 1 de agosto de 2023.

Forescout, líder global em segurança cibernética, apresentou hoje o Gerenciamento de Risco e Exposição, seu produto nativo da nuvem projetado para agrupar todas as fontes de dados associadas aos ativos conectados de uma empresa e calcular uma pontuação de risco multifatorial exclusiva para cada ativo, oferecendo uma abordagem mais intuitiva e quantitativa para priorização de riscos.

As superfícies de ataque das empresas estão se expandindo diariamente devidoàtecnologia e dinâmica de negócios em jogo. As equipes de segurança percebem que as abordagens existentes para o gerenciamento de ativos cibernéticos não podem ser dimensionadas de forma eficaz para atenderàdiversidade de tipos de ativos ou rastrear alterações de configuração e postura de risco para seus ativos, tornando extremamente mais difícil conduzir com rapidez qualquer análise de incidente. A nova solução de Gerenciamento de Risco e Exposição aborda esse desafio ao rastrear as mudanças de postura em uma visão única de status ao longo do tempo para cada ativo individual e permite que as equipes de segurança atuem com inteligência intuitiva de risco cibernético, por meio da automação do fluxo de trabalho de segurança impulsionada pela plataforma Forescout.

De acordo com a Forrester, os diretores de Segurança da Informação estão buscando prontamente novas abordagens para o gerenciamento de superfície de ataque que não apenas apoiem melhor suas equipes, mas também provem a seus conselhos como estão reduzindo a exposição a riscos com base na eficácia de seus investimentos em segurança. A empresa de análise também constatou que “Entre os tomadores de decisão de segurança, 73% relatam que sua empresa está adotando o gerenciamento de superfície de ataque; outros 15% planejam implementá-lo nos próximos 12 meses”.1

“As empresas exigem uma maneira simplificada de manter a inteligência de ativos em tempo real e persistente para todos os ativos — gerenciados ou não gerenciados, físicos ou virtuais, incluindo TO/ICS, dispositivos IoT e subconjuntos especializados, como dispositivos médicos”, disse Barry Mainz, CEO e Presidente da Forescout. “Investimos intensamente na plataforma Forescout, e os aprimoramentos que estamos fazendo com a disponibilidade do Gerenciamento de Risco e Exposição da Forescout® fornecem essa inteligência para ajudar as equipes de segurança a comprovarem efetivamente uma redução na postura de risco das superfícies de ataque em evolução de suas empresas”.

Os casos de uso e benefícios do Gerenciamento de Risco e Exposição da Forescout são:

Ao alavancar os recursos deste produto, as empresas podem obter informações de ativos abrangentes e construir uma base sólida para o gerenciamento de superfície de ataque de ativos cibernéticos.

Para saber mais sobre a importância de adotar o Gerenciamento de Risco e Exposição da Forescout, visite www.forescout.com/products/rem/ e inscreva-se para uma demonstração www.forescout.com/rem.

Sobre a Forescout

A Forescout Technologies, Inc., líder global em segurança cibernética, identifica, protege e ajuda continuamente a garantir a conformidade de todos os ativos cibernéticos conectados gerenciados e não gerenciados — TI, IoT, IoMT e TO. Há mais de 20 anos, organizações da Fortune 100 e agências governamentais confiam na Forescout para fornecer segurança cibernética automatizada e independente de fornecedores em escala. A plataforma Forescout® oferece recursos abrangentes para segurança de rede, gerenciamento de risco e exposição, e detecção e resposta estendidas. Com compartilhamento contínuo de contexto e orquestração de fluxo de trabalho por meio de parceiros do ecossistema, permite que os clientes gerenciem com mais eficiência o risco cibernético e mitiguem as ameaças. Para saber mais, visite www.forescout.com

