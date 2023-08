Bill Andrews, da ExaGrid, reconhecido na lista dos 100 melhores executivos de 2023 da CRN

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 1 de agosto de 2023.

ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em níveis do setor, anunciou hoje que a CRN®, uma marca da The Channel Company, nomeou Bill Andrews, Presidente e Diretor Executivo da ExaGrid, para sua lista exclusiva dos 100 melhores executivos de 2023, como um dos 25 principais inovadores.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230801770635/pt/

(Photo: Business Wire)

Esta lista anual homenageia executivos de tecnologia apaixonados e trabalhadores que vêm apoiando, crescendo e redefinindo o canal de TI. Os executivos nomeados para esta lista demonstraram seu compromisso com o canal e provaram ser líderes exemplares mediante suas estratégias e iniciativas inovadoras com foco no canal.

A lista dos 100 melhores executivos da CRN reconhece os visionários da tecnologia que estão definindo o ritmo para o restante do setor de TI. São homenageados executivos em quatro subcategorias: os 25 executivos mais influentes, os 25 principais líderes de vendas de canais, os 25 principais inovadores e os 25 principais disruptores, cada um com seu próprio conjunto de pontos fortes que influem no canal de TI.

“Tenho a honra de estar listado ao lado de tantos líderes incríveis no canal de TI e orgulhoso de ser reconhecido como um ‘Inovador'”, disse Bill Andrews, Presidente e Diretor Executivo da ExaGrid. “Estou no setor de alta tecnologia em empresas de software e hardware há mais de 30 anos, e cada produto com o qual trabalhei em minha carreira sempre foi um produto de infraestrutura para a central de dados de TI, e esta experiência traduziu as inovações que fizemos na ExaGrid. Temos um produto líder em armazenamento de backup e suporte ao cliente. Sabemos o que os clientes querem, como querem e como desejam ser atendidos, e estamos empolgados em levar isto a nossos parceiros de canal para compartilhar com seus clientes”, disse ele.

Bill Andrews passou mais de 18 anos desenvolvendo a ExaGrid a partir de um conceito para um ator visionário em armazenamento de backup com abordagem exclusiva de armazenamento de backup em níveis, ao oferecer a solução única de armazenamento de backup que soluciona todos os 6 requisitos de armazenamento de backup: desempenho de backup, desempenho de restauração, uma janela de backup com comprimento fixoàmedida que os dados aumentam, segurança abrangente, recuperação de ransomware, e recuperação completa de desastres com baixo custo inicial e ao longo do tempo. Bill é fanático por liderança de produtos, qualidade do produto e garantia do melhor suporte ao cliente do setor.

“São os audaciosos e decisivos que continuam dominando nossa lista anual no mundo da tecnologia”, disse Blaine Raddon, Diretor Executivo da The Channel Company. “Os apresentados em nossa lista dos 100 melhores executivos da CRN 2023 demonstram um compromisso contínuo com o crescimento dos negócios, o sucesso dos parceiros e a inovação de TI, não tendo receio de superar os limites, mesmo em um momento de incerteza econômica.”

A lista dos 100 melhores executivos será apresentada na edição de agosto de 2023 da CRN Magazine e online em www.CRN.com/Top100.

Sobre a ExaGrid



A ExaGrid fornece armazenamento de backup em níveis com uma exclusiva zona de patamar do cache de disco, repositório de retenção a longo prazo e arquitetura escalonada. A zona de patamar da ExaGrid fornece backups mais rápidos, restaurações e recuperações instantâneas de VM. O nível de repositório oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura escalonada da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup com comprimento fixoàmedida que os dados aumentam, eliminando atualizações sequenciais caras e obsolescência do produto. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup em dois níveis com um nível não direcionadoàrede, exclusões com atraso e objetos imutáveis para recuperação de ataques de ransomware.

A ExaGrid possui engenheiros de sistemas de vendas físicas e pré-vendas nos seguintes países: Argentina, Austrália, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, CEI, Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, Países Nórdicos, Polónia, Portugal, Catar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Turquia, EAU, Reino Unido, EUA e outras regiões.

Acesse nossa página em exagrid.com e conecte-se conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm relatado sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e por que agora gastam significativamente menos tempo de armazenamento em backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid está orgulhosa de nossa pontuação de +81 NPS!

ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Sobre a The Channel Company



A The Channel Company permite um desempenho inovador do canal de TI com nossa mídia dominante, eventos envolventes, consultoria especializada e educação e serviços e plataformas de marketing inovadores. Como catalisador do canal, conectamos e capacitamos fornecedores de tecnologia, provedores de soluções e usuários finais. Apoiados por mais de 30 anos de experiência inigualável em canais, utilizamos nosso profundo conhecimento para vislumbrar soluções inovadoras para desafios em constante evolução no mercado de tecnologia. www.thechannelcompany.com

Siga a The Channel Company:Twitter e LinkedIn.

© 2023. CRN é uma marca registrada da The Channel Company LLC. Todos os direitos reservados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230801770635/pt/

Contato:

Mídia:



Mary Domenichelli

ExaGrid

[email protected]

Natalie Lewis

The Channel Company

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE