Diligent anuncia Diligent Market Intelligence, o mais abrangente provedor de governança e inteligência de acionistas do mercado

* Por: DINO - 1 de agosto de 2023.

Diligent, uma empresa líder em GRC SaaS, anunciou hoje o lançamento da Diligent Market Intelligence, líder de mercado em prover governança e inteligência de acionistas. O lançamento combina os principais dados de ativismo de acionistas, votação e governança corporativa da Diligent (antiga Insightia) com seus dados de ESG e remuneração de executivos, capacitando clientes a gerenciar de modo proativo pressões de acionistas e mitigar riscos de governança.

Com o lançamento, a solução expandida de inteligência de mercado da Diligent agora inclui conjuntos de dados que abrangem questões ambientais, sociais e de governança (ESG) bem como remuneração de executivos com mais ofertas por vir. Em tempos de maior escrutínio, os conjuntos de dados expandidos irão ajudar as organizações a obter clareza sobre temas mais amplos de governança corporativa para informar melhor sua estratégia.

“As organizações estão cada vez mais sendo responsabilizadas por questões além dos resultados financeiros, sendo que maior visibilidade e inteligência de mercado são essenciais para ficar um passoàfrente”, disse Amanda Carty, Diretora Geral de ESG e Inteligência de Dados da Diligent. “A Diligent Market Intelligence integra dados vitais de empresas públicas e atividades de acionistas com as principais soluções de governança, análise e ESG da Diligent para atender melhor organizações, investidores e informar em tomadas de decisão.”

Com a Diligent Market Intelligence, as organizações podem ficaràfrente de um mercado em rápida evolução com a capacidade de:

Preparar uma estratégia vencedora de compromisso de acionistas antes de reuniões anuais com acesso a registros completos de votação e políticas de investidores a nível mundial.

Obter referência com seus pares para entender as melhores práticas de governança, remuneração, administração e macrotendências do mercado.

Descobrir vulnerabilidades ao ativismo de acionistas e estar preparado para atuar, aproveitando pontuações e análises de vulnerabilidade de ativismo proprietário.

Estabelecer práticas de governança corporativa mais intensas ao usar pontuação de defesa corporativa para discernir pontos fortes e fracos da governança.

Manter-se atualizado sobre os principais desenvolvimentos durante a temporada de procuração e mais além com incomparável cobertura de notícias e experiência da equipe editorial interna líder da Diligent Market Intelligence.

“Como consultor de empresas e investidores em situações críticas, conhecer a base de acionistas da empresa e sua abordagem de votação é essencial para o sucesso”, disse Greg Taxin, membro administrativo da Spotlight Advisors. “A Diligent Market Intelligence fornece dados e ferramentas analíticas necessários para garantir que meus clientes possam planejar suas campanhas, a fim de ter o máximo impacto com os acionistas.”

Saiba mais sobre a Diligent Market Intelligence aqui.

Sobre a Diligent

A Diligent é uma empresa líder em SaaS GRC que fornece às organizações ferramentas e soluções necessárias para trazer clareza a riscos complexos, elevar percepções impactantes e ficaràfrente de um mundo em constante transformação. Com soluções em governança, risco, conformidade, auditoria e ESG, a Diligent capacita mais de 1 milhão de usuários e 700.000 membros de conselho e líderes a tomar melhores decisões e com mais rapidez. Não importa o desafio. Saiba mais em diligent.com.

