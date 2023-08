Oncoclínicas é reconhecida em prêmio do segmento financeiro

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 1 de agosto de 2023.

O Grupo Oncoclínicas foi reconhecido na premiação Institutional Investor’s Latin America, como o maior grupo de tratamento oncológico na região, figurando entre os Top 3 no ranking do segmento de saúde em sete das oito categorias analisadas, incluindo profissionais CEO, CFO e RI e melhor companhia ESG em saúde.

O prêmio é promovido pela Institutional Investor, uma das principais publicações do mercado financeiro que produz um ranking anual onde são avaliadas grandes empresas de diferentes segmentos na América Latina.

Nas avaliações individuais, a Oncoclínicas teve destaque nas categorias “Melhor CEO”, para Bruno Ferrari; “Melhor CFO”, para Cristiano Camargo e “Melhor Profissional de RI”, para Isaac Quintino. A empresa também foi destacada nos quesitos “Melhor Companhia ESG em Saúde”; “Melhor Programa de Relações com Investidores”; “Melhor Time de RI” e “Melhor Conselho de Administração”.

A Oncoclínicas figurou ainda entre as principais posições no ranking de Times Executivos em Saúde, obtendo a terceira posição na eleição de Melhor CFO (Cristiano Camargo) e Melhor Companhia ESG.

“Essa conquista reforça a eficiência do trabalho que o Grupo Oncoclínicas realiza tanto nas frentes de cuidado integral na Oncologia, como sua relação positiva com o mercado financeiro e investidores”, comenta Bruno Ferrari, fundador e CEO do Grupo Oncoclínicas.

Para eleger os melhores profissionais e empresas do mercado financeiro da América Latina, a Institutional Investor entrevistou 600 profissionais, entre investidores e analistas de mercado, que avaliaram 15 setores e mais de 300 empresas. O ranking completo, com todos os critérios e eleitos, pode ser acessado em www.institutionalinvestor.com/section/research.