Plataforma voltada para nômades digitais tem 5 mil inscritos

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 1 de agosto de 2023.

O nomadismo digital é um estilo de vida adotado no mundo contemporâneo, no qual os indivíduos não têm um endereço fixo de trabalho. Graças às evoluções tecnológicas e ao cada vez mais amplo acesso da população à internet, que tornaram possível o trabalho remoto, diversas pessoas resolveram passar a realizar suas atividades profissionais enquanto viajam pelo mundo.

Segundo estimativa do Relatório Global de Tendências Migratórias 2022 da Fragomen, empresa global especializada em migração, cerca de 1 bilhão de pessoas serão nômades digitais até 2035.

Outro relatório, denominado “Trabalhando na estrada: as aspirações e a realidade para nômades digitais”, elaborado pela plataforma de negócios MBO Partners, apontou que, em 2022, o número de nômades digitais aumentou 9% em relação a 2021 e 131% em relação a 2019. As principais profissões exercidas por esse tipo de trabalhador são tecnologia da informação (21%), serviços criativos (12%); educação e formação (11%); vendas, marketing e relações públicas (9%); finanças e contabilidade (9%); e consultoria, coaching e pesquisa (8%). O que há em comum entre tais profissões é o fato de poderem ser exercidas remotamente usando ferramentas digitais e a internet.

Já de acordo com o Relatório Tendências de Imigração Q1 2022 – América Latina, da Fragomen, no período pós-pandemia, as políticas de trabalho híbrido adotadas pelas empresas e os programas de imigração de trabalho remoto promovidos por alguns países para atrair investimentos e ajudar na retomada da economia são fatores que têm favorecido o nomadismo digital. Em todo o mundo, há pelo menos 25 países que oferecem esse tipo de programa, entre eles Croácia, Grécia, Barbados, Costa Rica e Emirados Árabes Unidos.

Plataforma brasileira voltada para nômades digitais

No Brasil, a ferramenta de ensino Keep Nomad, que oferece treinamentos para nômades digitais, já possui mais de 5 mil alunos brasileiros ao redor do mundo. Igor Ivanowsky, CEO da Keep Nomad, afirma que ela foi criada em 2021 com a missão de acelerar o processo de nomadismo digital. “Nós recebemos diariamente mensagens de pessoas que largaram o emprego convencional e foram viajar pelo mundo graças ao conhecimento adquirido nos cursos”.

Na Keep Nomad, estão disponíveis 17 cursos completos sobre modernas profissões do mercado digital, como design, webdesign, SEO, tráfego pago, inteligência artificial, social media, YouTube profissional e edição de vídeos. “São profissões com altíssima demanda, mas há poucos profissionais qualificados para exercê-las. Além disso, oferecemos cursos sobre como viajar o mundo de maneira transformadora, econômica e segura”, diz Ivanowsky.

Recentemente, a plataforma recebeu o prêmio “7 em 7”, oferecido pela metodologia de marketing digital e vendas na internet Fórmula de Lançamento, por ter faturado 7 dígitos – ou seja, R$ 1 milhão – em apenas 7 dias. “Ainda em 2023, esperamos faturar mais de R$ 8 milhões e alcançar o número de 7 mil alunos matriculados”, prevê o CEO.

Para saber mais, basta acessar www.keepnomad.com