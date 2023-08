Programa Partner Sphere da NetApp Aborda Demandas Complexas de Clientes Atuais de Flash e Nuvem

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 1 de agosto de 2023.

NetApp® (NASDAQ: NTAP), uma empresa multinacional de software centrada em dados e direcionada por nuvem, anunciou hoje o lançamento de seu programa de parcerias Partner Sphere. Este programa consolida ainda mais o compromisso da NetApp em impulsionar uma cultura de priorização de parcerias que cria um ecossistema de cooperação e inovação, a fim de captar maior participação de mercado ao aumentar a receita flash, acelerar a adoção de nuvem e aproveitar soluções e serviços liderados por parceiros.

O Partner Sphere oferece um modelo de compromisso unificado em que os parceiros podem se mover perfeitamente entre os movimentos de vendas ‘sell-to’ (vender a), ‘sell-through’ (vender diretamente) e ‘sell-with’ (vender com). que aceleram sua receita, geram resultados com base no cliente e superam a concorrência.

“Consideramos a parceria como um jogo de poder e, com o programa Partner Sphere, a NetApp está redefinindo como trabalhamos com parcerias para criar vantagem competitiva real e gerar resultados de negócios apreciáveis a nossos parceiros e clientes”, disse Jenni Flinders, Vice-Presidente Sênior de Organização Mundial de Parcerias na NetApp. “Nossos novos modelos de compromisso e sistema de níveis incentivam e aceleram o alcance de nossos parceiros em flash e nuvem com valor recíproco, o qual aumentaàmedida que os parceiros sobem nos níveis do programa.”

A NetApp acredita que os serviços liderados por parceiros são um elemento diferenciador do Partner Sphere. O programa oferece 11 faixas certificadas de serviços e 19 competências de solução alinhadas a 3 áreas principais de foco, que permitem que os parceiros expandam seu portfólio de serviços e se tornem consultores confiáveis para seus clientes, agregando maior valor e acelerando o crescimento da receita mediante contínuos compromissos de serviço.

Observe o que os parceiros estão comentando:

“Tínhamos tanta confiança na NetApp que nos tornamos um de seus parceiros pioneiros antes mesmo da abertura do escritório da empresa em Taiwan e nunca mais olhamos para trás”, disse Gary Chen, Diretor Geral da HwaCom Systems, Inc. “Juntas há 30 anos, a HwaCom e a NetApp evoluíram e cresceram, e continuamos sendo um dos maiores parceiros de Taiwan. Estamos na expectativa de otimizar as atualizações do programa Partner Sphere para aumentar a inovação e impulsionar o crescimento com soluções para clientes que criem vantagem competitiva em um mercado desafiador.”

“A WWT está animada por ser um parceiro de prestígio da NetApp dentro do novo programa Partner Sphere”, disse Bob Olwig, Vice-Presidente Executivo de Aliança Global de Parcerias na World Wide Technology. “A transformação da NetApp em um programa liderado por competências em soluções demonstra seu compromisso em fornecer resultados com foco no cliente. Está bem e extremamente alinhado com a abordagem de compromisso da WWT para fornecer as melhores soluções e ofertas de serviços, com foco holístico na simplicidade e segurança do gerenciamento de dados.”

“A equipe da NetApp que administra o relacionamento com a Insight e toda a organização mundial de parcerias realmente define o significado de parceiro”, disse Matt Collins, Vice-Presidente de Alianças Estratégicas da Insight. “Com um profundo conhecimento dos objetivos e prioridades de negócios da Insight, a equipe de parceiros da NetApp se esforça continuamente por melhorar a relevância, desenvolver relacionamentos internos e externos, bem como criar ofertas conjuntas com a Insight, a fim de satisfazer as necessidades de nossos clientes em comum. Além disto, juntos, compartilhamos um desejo constante de “inclinação” a tecnologias emergentes que oferecem uma visão exclusiva e diferenciada; desde como serviço, até a nuvem multi-híbrida integrada primeiro, com o fim de aproveitar a inteligência artificial em todo o panorama do setor, sendo que o desejo de criar e executar campanhas para aumentar a conscientização e entregar projetos é uma constante que não pode ser exagerada.”

“A Eviden sente o prazer de ingressar na Partner Sphere e agregar mais valor a nossos clientes mediante nossa cooperação com a NetApp”, disse Nicolas Rouby, Diretor de Aliança Global, IA e Computação Comercial na Eviden, uma empresa da Atos. “Usando soluções da NetApp, a Eviden já oferece soluções de gerenciamento de aplicativos ao mercado com liderança no setor, incluindo servidores corporativos BullSequana SH altamente escaláveis e armazenamento AFF. Também usamos até 260 nós de armazenamento da NetApp em nossa solução Google Cloud Bare Metal em mais de 2.000 servidores BullSequana S implantados.”

A NetApp continua trabalhando com seu ecossistema de parcerias para impulsionar o sucesso do cliente, acelerar seu alcance no mercado e expandir futuras oportunidades de negócios através de melhorias de produtos.

Recursos Adicionais

NetApp muda o jogo da parceria com o novo modelo de compromisso centrado em parceiros



Programa Partner Sphere da NetApp

Sobre a NetApp

A NetApp é uma empresa multinacional de software centrada em dados e direcionada por nuvem, que capacita as organizações a liderar com dados na era da transformação digital acelerada. A empresa fornece sistemas, software e serviços de nuvem que permitem que seus aplicativos sejam executados de modo otimizado da central de dadosànuvem, estejam eles desenvolvendo em nuvem, migrando para a nuvem ou criando suas próprias experiências como em nuvem no local. Com soluções que funcionam em diversos ambientes, a NetApp ajuda as organizações a criar sua própria malha de dados e entregar com segurança dados, serviços e aplicativos certos às pessoas certas, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas relacionadas em www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230801253595/pt/

Contato:

Contato de mídia:

Kenya Hayes

NetApp

[email protected]

Contato com investidores:

Kris Newton

NetApp

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE