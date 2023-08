Projeto promove alimentação nutritiva nas escolas

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 1 de agosto de 2023.

De acordo com o estudo, publicado pela ScienceDirect, em 2021, há uma associação significativa entre dietas saudáveis, incluindo a opção ecológica, e o desenvolvimento cognitivo infantil. A amostra da pesquisa, que colheu dados de 1.298 pares mãe-filho, crianças de 6 a 11 anos de idade, demonstrou que dietas saudáveis ricas em nutrientes importantes para o cérebro, como ácidos graxos, vitaminas e substâncias antioxidantes, podem melhorar as funções cerebrais.

Dentro desse cenário, a busca por uma alimentação saudável nas escolas é um desafio enfrentado por educadores, pais e alunos. Dessa forma, o projeto “Noz na Escola” surge como uma proposta que visa promover e incentivar o conceito de alimentação nutritiva nas instituições de ensino.

O projeto atua com cardápios elaborados com a ajuda de uma nutricionista, para que a cantina ofereça refeições que atendam às necessidades nutricionais de todos os estudantes, incluindo aqueles que possuem restrições alimentares, como intolerâncias e alergias.

O modelo também estimula aos alunos o conceito de autoatendimento na cantina, podendo promover o desenvolvimento da independência ao realizar as próprias escolhas alimentares, e assim, também incentivar um ambiente de respeito e responsabilidade na hora de se alimentar.

Além disso, o Noz na Escola oferece o Kit Lanche, uma combinação balanceada de fruta, lanche e suco, e Kit Festa para a comemoração de aniversário na sala de aula, permitindo assim, a criação de memórias afetivas entre os alunos e a integração deles.

Para as escolas que operam em horários singulares, são oferecidos os sistemas self-service ou prato executivo, com uma proteína e três acompanhamentos escolhidos pelo aluno.

Sobre a Noz na Escola

Com mais de 300 itens disponíveis no cardápio, incluindo mais de 60 tipos de frutas, verduras e legumes, e mais de 40 tipos de salgados assados, a Noz na Escola atende atualmente 19 escolas na região de São Paulo, cerca de 20 mil crianças diariamente com uma alimentação nutritiva.

Com uma equipe especializada em alimentação escolar, profissionais certificados em nutrição e um atendimento direcionado às famílias, a Noz na Escola busca promover experiências e uma nova forma da cantina escolar para todos os envolvidos, com uma alimentação sem frituras, saudável e rica em nutrientes.

Instagram: https://www.instagram.com/noznaescola/