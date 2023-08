São Paulo receberá evento de compliance em agosto

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 1 de agosto de 2023.

Nos dias 02, 03 e 04 de agosto, São Paulo receberá centenas de profissionais de integridade corporativa de todo o Brasil para a Expo Compliance 2023. O evento acontecerá no Amcham Business Center, no bairro Chácara Santo Antônio.

O evento é direcionado aos profissionais de compliance, auditoria, governança, investigações, prevenção à lavagem de dinheiro, proteção de dados e ESG. Além desses temas, a feira visa oferecer aos gestores de empresas e organizações públicas e privadas ampliação dos conhecimentos sobre os assuntos, estabelecer parcerias e negócios, trocar e compartilhar experiências com outros profissionais da área.

Nesse ano, a programação do evento contará com:

8° Congresso Integra – Compliance Across Américas;

3º Seminário Internacional de Privacidade e Proteção de Dados;

3º Fórum de Proteção de Dados dos Municípios;

2º Congresso Nacional de Direito Digital;

1ª Mostra de Trabalhos Acadêmicos;

3ª Feira Nacional do Livro de Compliance;

1º Summit “How to become a CFE”;

Encontro de Presidentes das Comissões de Compliance da OAB.

Além da programação temática dos painéis, palestras e workshops, os congressistas e visitantes participarão de uma das únicas exposições de serviços para o segmento de integridade corporativa do Brasil.

“A feira também contará com a exposição da plataforma e módulos GRC (Governança, Risco e Controles, Compliance e Auditoria), no stand do Regdrive” , afirma Luis Endo, sócio-fundador da RegTech focada em Gestão de Compliance.

A Expo Compliance apresentará novas tecnologias e tendências de mercado, fóruns, seminários temáticos e atividades imersivas com acesso gratuito e de maneira aberta ao público. Para acompanhar as ações do evento é necessário adquirir um ingresso que dá acesso ilimitado a todos os espaços.

Serviço:

Expo Compliance 2023

AMCHAM BUSINESS CENTER

Rua da Paz, 1.431 – Chácara Santo Antônio – São Paulo – SP