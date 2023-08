A Brightcove fornecerá transmissão de conteúdo on-line em plataformas digitais para a National Hockey League

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 2 de agosto de 2023.

A Brightcove (NASDAQ: BCOV), a principal empresa de tecnologia de streaming do mundo, anunciou hoje um acordo com a National Hockey League (NHL®) para fornecer sua tecnologia e plataforma premiada para a transmissão de conteúdo de vídeo digital nos sites da liga e de 32 clubes, como também no aplicativo NHL.

“A NHL escolheu a Brightcove para garantir que seus fãs recebam transmissões de vídeo confiável, de alta qualidade e eficiente, e estamos entusiasmados com essa parceria para aprimorar seus recursos de streaming”, disse Marc DeBevoise, CEO da Brightcove. “Estamos ansiosos para trabalhar com a Liga e oferecer uma experiência de streaming de classe mundial e perfeita para os fãs da NHL no mundo inteiro.”

”Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Brightcove para apoiar a transmissão de conteúdo de vídeo nas plataformas digitais da Liga”, disse Nili Doft, vice-presidente-sênior de Mídia Digital da NHL. “Esperamos trabalhar com a Brightcove, que nos ajudará a continuar proporcionando ótimas experiências para nossos fãs apaixonados por meio de suas soluções inovadoras de streaming.”

As soluções de streaming da Brightcove – incluindo a melhor ingestão, players, gerenciamento, dados e insights e monetização – transformarão a forma como a NHL transmite seus vídeos para os fãs de hóquei no mundo inteiro, oferecendo vídeos de alta qualidade, tempos de carregamento rápidos e menos interrupções.

A National Hockey League se junta a uma lista de organizações esportivas profissionais que atualmente utilizam a tecnologia da Brightcove para se conectar com seus fãs, incluindo Atlantic Coast Conference (ACC) Raycom Sports, ATP Tour, Badminton Horse Trials, Canadian Football League, Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football (Concacaf),Harness Racing Victoria, Little League Baseball and Softball, Major League Soccer, National Hot Rod Association (NHRA), U.S. Ski & Snowboard, United States Olympic and Paralympic Committee, United World Wrestling e USA Volleyball. A adição da NHL consolida a Brightcove como uma parceira confiável, escalável e flexível que trabalha com algumas das entidades esportivas mais proeminentes do mundo.

Sobre a NHL



A National Hockey League (NHL®), fundada em 1917, consiste em 32 clubes-membros. Cada equipe reflete a composição internacional da Liga com jogadores de mais de 20 países representados, todos disputando o troféu mais desejado e histórico dos esportes profissionais – a Stanley Cup®. Todos os anos, a NHL entretém mais de 670 milhões de fãs nos estádios e por meio de seus parceiros na televisão e rádio nacionais; mais de 191 milhões de seguidores – entre contas da Liga, times e jogadores – no Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok e YouTube; e mais de 100 milhões de fãs on-line em NHL.com. A Liga transmite jogos em mais de 160 países e territórios por meio de seus detentores de direitos, incluindo ESPN, WBD Sports e NHL Network nos EUA; Sportsnet e TVA Sports no Canadá; Viaplay nos países nórdicos, Bálticos e Polônia; YLE na Finlândia; Nova na Chéquia e Eslováquia; Sky Sports e ProSieben na Alemanha; MySports na Suíça; e CCTV5+ na China; e alcança fãs no mundo inteiro com jogos disponíveis para transmissão em todos os países. Os fãs se envolvem com os ativos digitais da Liga em dispositivos móveis por meio do aplicativo NHL® gratuito; em nove plataformas de mídia social; na rádio SiriusXM NHL Network™; e em NHL.com, disponível em oito idiomas e oferecendo acesso sem precedentes a estatísticas de jogadores e equipes, como também a todas as partidas da temporada regular e dos playoffs com pontuação datada desde o início da Liga, com tecnologia SAP. A NHL Original Productions e a NHL Studios produzem programação original e cativante com acesso sem precedentes a jogadores, treinadores, pessoal da Liga e equipes, distribuída pelas plataformas sociais e digitais da NHL.

A NHL está empenhada em construir comunidades saudáveis e vibrantes usando o hóquei para celebrar os fãs de todas as raças, cores, religiões, origens nacionais, identidades de gênero, idades, orientações sexuais e status socioeconômico. A iniciativa Hockey Is For Everyone® (em português, O hóquei é para todos) da NHL reforça que a política oficial do esporte é a inclusão no gelo, nos vestiários, nas salas de reuniões e nas arquibancadas. A NHL está expandindo o acesso e as oportunidades para pessoas de todas as origens e habilidades jogarem hóquei, promovendo ambientes mais inclusivos e expandindo o jogo por meio de uma maior diversidade de participantes. Até o momento, a NHL investiu mais de 100 milhões de dólares em programas de hóquei juvenil e de base, com o compromisso de investir mais 5 milhões de dólares em programas de diversidade e inclusão ao longo do próximo ano.

Sobre a Brightcove, Inc.



A Brightcove cria as soluções de tecnologia de streaming mais confiáveis, escaláveis ​​e seguras do mundo para construir uma conexão maior entre empresas e seus públicos, não importa onde eles estejam ou em quais dispositivos assistam o conteúdo. Em mais de 60 países, a plataforma de vídeo inteligente da Brightcove permite que as empresas vendam para os clientes de forma mais eficaz, que os líderes de mídia transmitam e monetizem o conteúdo de forma mais confiável e que todas as organizações se comuniquem com os membros da equipe de forma mais poderosa. Com dois prêmios Emmy® de Tecnologia e Engenharia pela inovação, tempo de atividade que lidera consistentemente o setor e escalabilidade incomparável, continuamos ultrapassando os limites do que o vídeo pode fazer. Siga-nos no LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram. Visite www.brightcove.com.

NHL e o NHL Shield são marcas registradas da National Hockey League. © NHL 2023. Todos os direitos reservados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

