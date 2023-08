Especialista explica diferenças e especificidades do ferro e alumínio

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 2 de agosto de 2023.

O alumínio e o ferro são materiais de aparência semelhante, mas que possuem diferenças que vão desde a composição até as formas ideais de uso. Enquanto ferro tem ponto de fusão acima dos 1.000° C, é duro e pode ser atraído por imãs, o alumínio é um material leve, de tom prateado, com ponto de fusão em torno dos 660° C e sem propriedades magnéticas.

Além disso, as finalidades visuais de cada material também são diferentes. Enquanto o alumínio entrega um visual mais moderno, o ferro vai proporcionar um estilo rústico. O especialista Trajano Neto, gestor da divisão de laminados da franquia Mundo Serralheiro, reforça que as diferenças vão muito além das visuais e que ambos podem ser mais aproveitados quando utilizados da forma correta.

Devido às propriedades químicas, o ferro é menos resistente à corrosão. Por isso, Trajano explica que as esquadrias têm maior durabilidade quando feitas de alumínio. Outras diferenças destacadas pelo especialista são:

Durabilidade: o alumínio dura mais por ser mais resistente à ação climática;

Peso: o ferro é um material mais pesado, por isso não são recomendados para algumas estruturas que exigem leveza, como as calhas;

Limpeza: o alumínio demanda menos limpeza e manutenção, como pinturas, já que pode ser lavado normalmente sem risco de enferrujar;

“Assim como o alumínio, o ferro tem algumas vantagens. No entanto, tem características que ele não pode oferecer, o que torna seu uso desaconselhável para produção de certas peças, como calhas, perfis e detalhes de decoração externa”, explica Trajano Neto.