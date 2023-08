Tecnologias contribuem para segurança em condomínios

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 2 de agosto de 2023.

De acordo com dados da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Vitimização: Sensação de Segurança, 2,9 milhões de domicílios brasileiros tinham ao menos um morador vítima de furto no ano anterior, resultando em 4% do total de residências do Brasil.

Foram totalizados 1,7% de furtos em domicílios no país em 2021, o que resultou em 56,7% das pessoas de 15 anos ou mais evitando sair ou chegar tarde em casa. As chances de ter os domicílios roubados ou furtados apareceu para 29,5% dos respondentes.

Especificamente nos prédios e condomínios, uma matéria da CBN traz o informe de que, segundo a Polícia Civil, nos primeiros 100 dias de 2022, mais de 10 pessoas foram presas em flagrante e 16 foram presas de forma temporária ou preventiva por conta de assaltos e invasões a condomínios.

Na visão de Michael Hoppe, da empresa Easyseg, especialista em serviços de segurança, a tecnologia pode ser uma forte aliada na prevenção de diversas modalidades de crimes. “Por meio das ferramentas tecnológicas, é possível minimizar vários passos que expõem o morador a algum tipo de risco à sua segurança”, explica.

Para ele, a agilização do acesso na portaria, a identificação de possíveis perigos no perímetro dos condomínios através de câmeras, além da facilitação e da modernização dos processos de entrega de encomendas ao condomínio são algumas das inovações geradas por meio da tecnologia que podem deixar tais ambientes mais seguros.

A fim de comprovar tal afirmação, ainda de acordo com a Pnad, o percentual de pessoas de 15 anos ou mais que se sentem seguras em seu domicílio por existência de pelo menos um dispositivo ou funcionário para segurança é de 89,5%

“A implantação de um sistema tecnológico, como o uso de portaria remota contribui para evitar uma série de crimes que ocorrem em condomínios”, afirma Michael. “Além de evitar os grandes furtos, que são cada vez mais recorrentes no cenário brasileiro, também reprime os casos de pequenos roubos, que são comuns em condomínios sem investimento em segurança tecnológica”.

“Geralmente, as empresas do segmento de segurança realizam uma avaliação técnica das falhas de segurança do local e propõem medidas para ampliar a proteção”, explica o empresário.

Portarias remotas, por exemplo, de acordo com o profissional, são capazes de proteger o perímetro do prédio, agilizar o tempo de acesso nas entradas do condomínio através do reconhecimento facial e biométrico, monitorar as câmeras via aplicativo e inserir armários Inteligentes, que anulam a entrada de entregadores e estranhos ao condomínio, além de gerar praticidade para o morador.

A Pnad Contínua pela primeira vez apresentou indicadores sobre o número de domicílios com moradores vítimas de roubos e de furto, indicando que a região Sudeste lidera o número de pessoas que declararam terem sido vítimas de roubos ou furtos dentro de suas residências, com 1,2 milhão de casos.

