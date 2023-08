Cirion implementará novo Data Center de 20 MW em Santiago, Chile

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 3 de agosto de 2023.

A Cirion, provedora em infraestrutura digital e tecnologia, anunciou que a empresa dará início à construção de uma nova instalação de data center carrier-neutral de 20 megawatts em Santiago, Chile (“SAN2”). A Cirion conta com o respaldo da Stonepeak, empresa de investimentos alternativos especializada em infraestrutura e ativos reais, com mais de US$ 57 bilhões em ativos sob sua administração e um extenso portfólio de comunicações e investimentos em infraestrutura digital, no mundo todo.

O SAN2 é uma expansão da atual infraestrutura de data center da Cirion na América Latina e estará bem equipada para atender às necessidades de provedores de serviços de nuvem em hiperescala, operadoras, provedores de conteúdo e empresas que requeiram uma infraestrutura escalável. A expansão deve ser concluída até o início de 2025 e será construída em um terreno de 23.000 metros quadrados no distrito industrial de Quilicura.

O novo data center estará estrategicamente localizado perto do atual data center com denso ecossistema da Cirion, em Santiago, a 2,5 km de distância, ao qual estará diretamente conectado. Terá acesso a um ambiente favorável aos negócios e energia renovável, com quatro entradas independentes de rota de fibra metropolitana para o edifício, conectividade de longa distância com as principais cidades e centros de tecnologia da região, e estará próximo a redes internacionais de cabos submarinos para permitir uma latência mínima entre a América Latina e outras regiões. O SAN2 está bem-posicionado para atuar como um hub crítico para empresas na região e além dela.

O data center também permitirá que as empresas construam e escalem suas operações em uma instalação alinhada aos objetivos de sustentabilidade da América Latina e à estratégia Ambiental, Social e de Governança (“ESG”) da Cirion, assim como a seu compromisso com a inovação tecnológica. O SAN2 contará com efetividade no uso de energia (Power Usage Effectiveness – PUE), com um consumo mínimo de energia, água e recursos naturais para reduzir seu impacto geral no meio-ambiente. Esses padrões também foram adotados pela nova instalação de data center de 20 MW da Cirion em Lurín, Peru (LIM2) , anunciada recentemente.

“O desenvolvimento deste novo data center em Santiago representa outro passo importante em nossa jornada para aumentar nossa plataforma de data centers interconectados de baixa latência e estabelecer um ecossistema digital próspero na América Latina”, disse Facundo Castro, CEO da Cirion Technologies. “Esta nova instalação em Santiago reflete o compromisso contínuo da Cirion de investir e fornecer a nossos clientes o conjunto mais abrangente de soluções de data center para apoiar sua transformação digital em toda a região”.

O SAN2 fará parte da plataforma carrier neutral mais ampla da Cirion, que atualmente consiste em 18 data centers próprios em toda a América Latina. Os clientes poderão se conectar diretamente a mais de 90 operadoras e provedores de nuvem pública na região, usando redes peer-to-peer através dos data centers da Cirion, que também oferecem capacidades escaláveis de colocation, conectividade cruzada e recuperação de desastres.

Sobre a Cirion:

A Cirion é uma provedora de infraestrutura digital e tecnologia, oferecendo um conjunto abrangente de soluções de redes de fibra, conectividade, colocation, infraestrutura em nuvem e comunicação e colaboração com o objetivo de promover o progresso da América Latina através da tecnologia. A Cirion atende a mais de 5.500 clientes latino-americanos e multinacionais, incluindo empresas, agências governamentais, provedores de serviços em nuvem, operadoras, ISPs e outras empresas líderes. A Cirion possui e opera um portfólio de redes e data centers próprios, com ampla cobertura abrangendo toda a região América Latina.