Café Palestra Bar em Stand impulsiona inovação e networking

4 de agosto de 2023.

O evento Expert XP 2023 é uma conferência de investimentos e mercados financeiros no Brasil, que contará com a presença de nomes como Tom Brady e Steve Wozniak. Nesta edição, o Grupo Studio, uma empresa brasileira, atuará como Patrocinador Diamante e terá o Café Palestra Bar como espaço exclusivo em seu estande.

O Café Palestra Bar será uma das atrações do stand do Grupo Studio na Expert XP 2023. O espaço apresentará conteúdos sobre temas relevantes para o cenário empresarial, financeiro e soluções corporativas. Com um ambiente exclusivo para networking, debates e workshops, o café proporcionará interação com profissionais de diversas áreas do mercado B2B.

O Grupo Studio, atua com soluções corporativas inteligentes, assumirá papel como Patrocinador Diamante na Expert XP 2023, oferecendo sua expertise para auxiliar as empresas brasileiras.

Pedro Botelho, Diretor de Marketing do Grupo Studio, expressou sua empolgação com a parceria: “Estamos extremamente empolgados em compartilhar com todos vocês a notícia da parceria que estabelecemos para a Expert XP 2023. A XP Investimentos e o Grupo Studio se uniram como Patrocinador Diamante. O Café Palestra Bar, nosso espaço exclusivo, será o local para interações e debates. Juntos, estamos empenhados em fazer desta edição da Expert XP o maior festival de investimentos do mundo.”