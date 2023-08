Clibrain apresenta LINCE, o primeiro modelo de idioma (LLM) otimizado para IA em espanhol

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 4 de agosto de 2023.

Clibrain anuncia um marco na inteligência artificial: A criação de seu primeiro modelo de língua (LLM) totalmente adaptado e formado em espanhol: LINCE. Este modelo é uma conquista inédita em nosso idioma, sendo apenas o início de uma longa jornada. Deste modo, a Clibrain está na vanguarda da evolução da IA, dando um passo adiante rumo a um futuro onde a comunicação entre seres humanos e máquinas alcança seu pico de expressão.

O desenvolvimento deste modelo é uma inovação no processo de treinamento, coleção de escritas e técnicas empregadas para obter o melhor desempenho, aplicando as técnicas mais recentes e eficientes de ajuste fino em LLMs, resultado de um conjunto de dados totalmente novo e inexistente antes. Este modelo é feito com uma abordagem com foco na instrução.

Por que surge um modelo de linguagem formado inteiramente em espanhol?

No mundo globalizado em que vivemos, há uma gama de mais de 21 variações de espanhol para os quais não existem modelos de linguagem especializados. As máquinas normalmente oferecem duas ou três variedades, entre as quais geralmente estão o espanhol da Espanha e o “latino”, mas sem muito mais variedade. E o mais importante é que, em geral, as respostas e instruções em nosso idioma, como no que resta, são o resultado da tradução do inglês para outros idiomas, o que implica uma perda de qualidade e nuances que nos coloca em desvantagem desde o início.

“Se o contexto da IA generativa é importante, o contexto cultural é ainda mais, e sobretudo quando falamos de variedades linguísticas e dialetos”, explica Elena González-Blanco, Diretora Executiva da Clibrain.

Este desafio se torna especialmente perceptível em disciplinas com linguagem técnica e especializada como jurídica, financeira ou médica, bem como na interpretação de provérbios, frases idiomáticas e até mesmo na análise do espanhol antigo.

Um modelo de código aberto

Outro aspecto interessante da jornada que a Clibrain empreende é o lançamento de duas versões do modelo de linguagem: a primeira já é lançada sob licença de código aberto, com mais de 7 bilhões de parâmetros chamados “LINCE ZERO”, que pode ser utilizado por qualquer pessoa para criar seus aplicativos ou utilizá-lo para fins não comerciais; a versão final, “LINCE“, será lançada nas próximas semanas.

Faça parte da lista de espera

Se você deseja ser um dos primeiros a testar o LINCE, pode solicitar acesso em [email protected].

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230731193759/pt/

Contato:

[email protected]



(+34)-606-719-368

Fonte: BUSINESS WIRE