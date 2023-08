Empresas firmam parceria para ajudar profissionais de saúde

Compartilhe Facebook

4 de agosto de 2023.

Nos dias atuais, o cenário do mercado de consumo tem passado por mudanças significativas, impulsionadas pelo avanço tecnológico e a disseminação da internet. A facilidade de acesso à informação tem revolucionado a forma como os consumidores interagem com as marcas e tomam decisões de compra. De acordo com o Forecast E-Marketeer, cerca de 72% dos consumidores realizam pesquisas online antes de adquirir um produto ou serviço, seja através de compras online ou presenciais.

Essa tendência do consumidor moderno traz consigo um aspecto importante e desafiador para os profissionais de saúde: a necessidade de estarem bem sintonizados com as ações de marketing. Outra pesquisa realizada pelo Google com a BCG The Fast Track to Digital Marketing Maturity revela que a maturidade digital eleva a receita empresarial em 18%, e diminui os custos em 29%. Duplicando assim, a participação no mercado.

E dentro desse contexto a Rock Lemon, agência especializada em marketing para negócios da saúde, e a Plataforma Guia SaúdeLAB, conhecida por seu buscador de profissionais da área, além de site no segmento de saúde e bem-estar, acabam de selar parceria. O objetivo, segundo garantem, é expandir horizontes para impactar ainda mais profissionais e estabelecimentos de saúde.

A Rock Lemon e o Guia Saúdelab

Apesar de ser jovem no mercado (apenas 5 anos de existência), a Rock Lemon, nascida no interior de São Paulo, na cidade de Jaguariúna, hoje tem em seu portfólio empresas como Instituto Ferrari, Biodontos, UniFAJ, ReMA Fisioterapia e CLASI – Instituto de Transpessoal. Atualmente está presente em 13 estados brasileiros, contando com uma equipe diversificada de especialistas. É ainda parceira de mais de 100 negócios na área de saúde.

O Guia SaúdeLAB, por sua vez, tem centenas de assinantes em sua plataforma e entrega diariamente informações sobre saúde para milhares de pessoas.

O que as empresas dizem sobre a parceria

Lucas Dal’ Bó, fundador da Rock Lemon, expressou sua satisfação em firmar a parceria com a plataforma Guia SaúdeLAB, afirmando que a colaboração abrirá novos horizontes para as empresas.

“Como implementamos estratégias de marketing digital para profissionais e estabelecimentos de saúde e o Guia SaúdeLAB, por sua vez, oferece sustentação para essas estratégias, entendemos que essa parceria irá agregar muito para todos nossos clientes”, afirma Dal’ Bó.

Ele ainda continua dizendo que, “uma presença online forte e bem gerenciada pode influenciar positivamente a decisão dos pacientes, aumentando a confiança e a probabilidade de escolher um profissional de saúde. E é nesse contexto que trabalharemos juntos. Estamos imbuídos do mesmo sentimento que é o de levar nossos clientes ao sucesso”, assegurou.

Eliz Costa, uma das idealizadoras da Plataforma Guia SaúdeLAB, também se mostra entusiasmada com a colaboração entre as partes. “Estamos muito felizes e confiantes em entregar o melhor para os nossos clientes. Poderemos compartilhar recursos, conhecimentos, tecnologias e competências complementares. E os nossos clientes só terão a ganhar com isso”, declarou Eliz.