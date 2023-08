Evento on-line sobre entretenimento reúne estudantes brasileiros

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 4 de agosto de 2023.

Estão abertas as inscrições para a primeira edição do evento “Estratégias poderosas para impulsionar os negócios do entretenimento”, encontro on-line e gratuito promovido pela Full Sail University, universidade com sede em Orlando, nos Estados Unidos. Durante a atividade, que acontece na quarta-feira (9), via Zoom, especialistas devem compartilhar conhecimentos e insights sobre o mercado de entretenimento.

As inscrições estão abertas a estudantes brasileiros do Ensino Fundamental e Médio. Ao longo do evento, os participantes irão conferir temas como as estratégias de marketing e boas práticas nas redes sociais que vêm impulsionando o mundo do entretenimento.

A iniciativa exclusiva da universidade para a comunidade brasileira também contará com a presença de influenciadores que se destacam no ramo, que poderão compartilhar suas histórias, a fim de colaborar com o trabalho dos especialistas.

Segundo dados da Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia 2022–2026, da PwC, o mercado de videogames pode duplicar no país até 2026. Com uma receita de US$ 1,4 bilhões (R$ 6,71 bilhões), o Brasil superou o México e se consolidou como o maior mercado do setor da América Latina em 2021.

A projeção da PwC também indica que o mercado brasileiro de games pode chegar a US$ 2,8 bilhões (R$ 13,42 bilhões) até 2026. Se as estimativas estiverem corretas, o país poderá responder por 47,4% da receita total da região. De acordo com o levantamento, o mercado de games deve seguir com uma CAGR (taxa de crescimento anual composto) de 15,2%. Em 2021, o segmento cresceu no Brasil, com um avanço de 27,4%.

Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University, explica que o principal objetivo é trazer a Full Sail para dentro do contexto de entretenimento e suas principais estratégias, visando uma amplitude de conhecimento sobre o assunto.

“Além disso, o evento tende a mostrar que é possível trabalhar com entretenimento e ter seu próprio hall de negócios – o que a Full Sail busca proporcionar aos alunos na universidade”, complementa.

Olival apresenta o cronograma do evento on-line nos tópicos a seguir:

19h00 | Abertura e apresentação dos palestrantes.

19h10 | Sessão 01

“O que é economia criativa e como ela impulsiona a indústria do entretenimento”, com Thais Polimeni & Anita Carvalho.

19h40 | Sessão 02

“Monetizando avatares: as principais estratégias”, com Leonardo Sorreano.

19h55 | Sessão 03

“Tendências do marketing de entretenimento e as novas plataformas de comunicação”, com Valentinna Busca.

20h10 | Sessão 04

“Perspectivas e inovações no marketing de entretenimento e nas redes sociais”, com Isabela Matte.

20h25 – 21h00 | Sessão Q&A

Perguntas & Respostas com os palestrantes.

Para mais informações, basta acessar: https://fullsail.zoom.us/webinar/register/8016899460031/WN_MsB_ZbbFTHiagPu5SwF43w#/registration