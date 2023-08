LedWave é reconhecida em premiação da Revista Exame

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 4 de agosto de 2023.

Pelo segundo ano consecutivo, a LedWave, empresa especialista em painéis de LED no Brasil, entra para o ranking do Prêmio “Exame Negócios em Expansão“, evento que reconhece os negócios brasileiros e celebra o empreendedorismo no país. A premiação, organizada pela Revista Exame e BTG Pactual, é realizada uma vez por ano, e é uma das principais iniciativas da revista para o empreendedorismo, reconhecendo e listando as empresas que mais cresceram no Brasil de um ano para o outro.

Nela, as empresas são divididas em cinco categorias de acordo com o seu faturamento, que parte de R$ 2 milhões a R$ 300 milhões. Das 335 empresas listadas, a LedWave figura na posição 42 do ranking geral da categoria de empresas que faturaram até R$ 150 milhões. Quanto maior o crescimento, melhor posicionada a companhia. Para a análise, as empresas enviaram documentos como a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e o balanço financeiro para a aferição, realizada pela PwC Brasil.

Participou do evento da premiação, que ocorreu nesta quinta-feira, 27/07, em São Paulo, a diretora Izabella Esper, representando todo o time LedWave. “É com muita alegria que estamos mais uma vez no ranking do Prêmio Exame Negócios em Expansão. Esse é o resultado do trabalho árduo que todo nosso time vem fazendo ao longo de mais de 11 anos, com muita dedicação, responsabilidade e criatividade. E vem muito mais inovação pela frente. Gratidão traduz nosso sentimento em celebrar mais essa vitória”, afirma Izabella.

A LedWave é uma empresa especialista em projetos customizados para vários segmentos do mercado. Atende marcas de abrangência nacional e internacional, desenvolvendo projetos no meio phygital.

Para saber mais sobre painéis de LED, basta entrar em contato com a equipe da LedWave e agendar uma visita.