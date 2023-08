Os resultados financeiros da Tecnotree no primeiro semestre demonstram crescimento consistente em condições econômicas incertas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 4 de agosto de 2023.

A Tecnotree, plataforma digital global e líder de serviços para tecnologia 5G e nativa na nuvem, anunciou seus resultados do segundo trimestre e do primeiro semestre de 2023, demonstrando crescimento estável em receita e lucratividade. A empresa mostrou desempenho sólido, com vendas líquidas 10,2% maiores para o período em revisão comparado ao ano anterior; o crescimento foi primariamente impulsionado pela região do Oriente Médio e América do Norte.

Destaques consolidados dos resultados do segundo trimestre e primeiro semestre de 2023:

Primeiro semestre (janeiro a junho de 2023)

As vendas líquidas aumentaram 10,2%, para EUR 34,8 milhões

Os resultados operacionais aumentaram 37,3%, para EUR 9,8 milhões

O resultado líquido aumentou em 11,1%, para EUR 5,5 milhões

Os ganhos por ação foram de EUR 0,02

O livro de pedidos no final do período registrou EUR 68,4 milhões

Padma Ravichander, CEO da Tecnotree Corporation, afirmou: “À medida que chegamos na metade do ano de 2023, tenho o prazer de compartilhar os resultados consistentes da Tecnotree no primeiro semestre, que demonstram agilidade e crescimento durante desafiantes condições de mercado. Esses resultados são prova da riqueza da nossa pilha de Digital BSS (Sistemas de Suporte a Negócios Digitais) e sua previsibilidade para entrega automatizada. Nossos investimentos em P&D para fornecer produtos e plataformas de próxima geração habilitados para a nuvem, integrados com o Tecnotree Sensa Fabric para insights de IA/AM embutido nos nossos conjuntos D Stack, Moments e Fintech, foram recebidos extremamente bem pelos nossos clientes. Isso foi validado ainda mais pela renovação de confiança por parte dos nossos clientes mais antigos na região EMEA.

Receitas substanciais foram reconhecidas oriundas da região do Oriente Médio e da América do Norte no T2. Ainda mais crescimento foi possibilitado por entregas contínuas da nossa pilha de Digital BSS na África e Oriente Médio, bem como entregas de IA/AM do Tecnotree Sensa em Saúde e Fintech nos Estados Unidos. Acreditamos que o crescimento imediato para operadores de telecomunicação será impulsionado por investimentos em IA/AM, IoT, monetização baseada na nuvem. Com nossa entrada no mercado norte-americano de telecomunicações, a Tecnotree agora tem uma presença nas principais economias de 5G”.

Outros marcos significativos da Tecnotree:

A Tecnotree obteve conformidade e certificação oficial em Estrutura de Processos de Negócios da TM Forum (eTOM), por Relacionamento com Parceiros e Sistemas de Suprimentos.

A Tecnotree continua entre os fornecedores líderes quanto a normas de certificação de Open APIs da TM Forum, com 45 APIs certificadas pelo órgão de normas da indústria, a maior na comunidade de serviços pela internet.

As plataformas Digital BSS, Moments e Sensa da Tecnotree foram nomeadas para o prestigioso Prêmio de Excelência TM Forum 2023 e reconhecidas como finalista na categoria de Experiência do Cliente por sua implementação com a MTN.

A Tecnotree vem sendo consistentemente reconhecida pela Gartner em vários relatórios por fornecer soluções incomparáveis aos clientes. A empresa foi reconhecida pela Guia do Mercado da Gartner novamente no T1 de 2023 por Experiência e Gestão de Clientes, e vem sendo consistentemente reconhecida na mesma categoria desde 2020.

Além disso, para 2023, a Tecnotree foi reconhecida pelo Guia de Mercado da Gartner por Monetização e Gestão de Receitas, e vem sendo consistentemente reconhecida na mesma categoria desde 2020.

A carteira DiWa da Tecnotree obteve conformidade com PCI DSS (Padrão de segurança de dados da indústria de cartões de pagamento), o que aumentará significantemente as oportunidades de crescimento para sua oferta de fintech globalmente.

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é uma provedora digital de Sistemas de Suporte a Negócios Digitais (BSS, na sua sigla em inglês) prontos para 5G, com recursos de IA/AM e extensibilidade em várias nuvens. A Tecnotree está entre as primeiras empresas do mundo a obter o Platinum Certified pelos padrões Open API da TM Forum, e nosso Digital BSS Stack ágil e de código aberto compreende toda a gama (order-to-cash) de processos de negócios e gerenciamento de assinaturas para telecomunicações e outras indústrias de serviços digitais criando oportunidades além da conectividade. A Tecnotree também oferece um mercado digital multiexperiência de Fintech e B2B2X para sua base de assinantes por meio da plataforma Tecnotree Moments para capacitar as comunidades conectadas digitalmente em jogos, saúde, educação, OTT e outros ecossistemas verticais. A Tecnotree está listada na Helsinki Nasdaq (TEM1V).

Para mais informações, acesse www.tecnotree.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230804717293/pt/

Contato:

Padma Ravichander, CEO da Tecnotree

E-mail: [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE