R-Crio investe em sistema de franquias para a expansão

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 4 de agosto de 2023.

Em Campinas, interior de São Paulo, está o centro de isolamento, expansão e armazenamento de células-tronco do dente, tecido adiposo e do céu da boca (periósteo do palato) do país, a R-Crio. O laboratório tem à frente o cientista José Ricardo Muniz Ferreira, que estudou e aprimorou a técnica de extração, armazenamento e cultivo desse tipo de célula.

Recentemente, a empresa decidiu por uma nova frente. Adotou o sistema de franchising para expansão e estreitamento nas relações com médicos e dentistas.

Segundo o diretor executivo da R-Crio, Walker Jeveaux, a atuação no setor de saúde por tantos anos, além de parcerias importantes que desenvolveram no percurso, como a que mantém com a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Biomédico (Anadem), abriram espaço para a iniciativa. “A solução oferecida pela R-Crio busca agregar valor às clínicas médicas e aos consultórios de odontologia. Além disso, disseminar o potencial da medicina regenerativa no Brasil”, explica Jeveaux.

Para o diretor de gestão e planejamento estratégico da Anadem, diretor do projeto Anadem-R-Crio e responsável pela expansão da franquia, José Antonio Ramalho, a expertise da R-Crio na área faz a nova estratégia muito promissora. “O sucesso no sistema de franquias depende do conhecimento do produto ou serviço, além de saber se o sistema piloto teve sucesso. Durante seis anos testamos a unidade piloto sob a gestão de cientistas nacionais e internacionais”, garante.

Sem esbarrar em questões éticas e regulatórias que regem médicos e dentistas, a R-Crio ainda proporcionará aos franqueados assistência. “São processos que estão além da coleta, como os comerciais e de pós-venda, treinamentos – que anteriormente só contemplavam o sistema de coleta – foram acrescidos de módulos de venda, marketing, logística e institucional. Apesar de proporcionar ao credenciado autonomia, seremos mais próximos. Uma equipe estará sempre disponível para treinar, auxiliar e assistir de perto todos os processos”, conta Jeveaux.

Para finalizar, o diretor executivo acrescenta que descobriu nesse caminho uma forma para fortalecer a relação e criar mais proximidade com os credenciados. O que inclui, futuramente, a transferência de informações técnicas referentes aos produtos de terapia avançada.

“O que era essencialmente comercial e de serviço de coleta, transforma-se em uma extensão da R-Crio. Dessa forma, o franqueado participará e acompanhará o que desenvolvemos em prol da sociedade: produtos de terapia avançada, investimentos em pesquisas e desenvolvimentos, que favoreçam o mercado o mais breve possível. Já contamos com alguns produtos em fase avançada. Tudo isso fará parte da nova relação que estabeleceremos”, finaliza.