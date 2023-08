SISQUAL® WFM participa do SBF 2023 em Agosto

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 4 de agosto de 2023.

A SISQUAL® WFM, empresa de gerenciamento da força de trabalho, marca presença na 20ª edição do Saúde Business Fórum (SBF), que este ano acontece de 3 a 6 de agosto na Ilha de Comandatuba, na Bahia.

Com o tema ‘Liderança e Conexão’, a edição de 2023 será focada em tecnologia e na consolidação da transformação digital no setor de saúde. O SBF reúne anualmente os principais hospitais, prestadores de serviços, laboratórios e empresas farmacêuticas do Brasil.

“Participar este ano no SBF é voltar a um modelo de evento que gostamos muito por privilegiar o contato direto com os principais atores da saúde do Brasil. Seja nas reuniões agendadas ou na informalidade de um almoço. Todo o momento e cada lugar é distintivo neste evento”, afirma José Pedro Fernandes, vice-presidente da SISQUAL® WFM.

Nestes dias de agosto, a empresa pretende apresentar sua experiência de campo com os clientes, com exemplos de automatização de todos os processos relativos à gestão da força de trabalho na saúde, que garante a interoperabilidade entre equipes, os níveis de serviço hospitalar e, sobretudo, a segurança do paciente. “O mais importante é cumprir com as expectativas pela qualidade dos intervenientes, e pelo seu comprometimento em casar ofertas técnicas com demandas operacionais”, completa José Pedro Fernandes.

A SISQUAL® WFM conta com uma experiência de mais de 30 anos em tecnologia e inovação, tendo posição destacada no mercado de Workforce Management (Gestão de Força de Trabalho, em tradução livre) no Brasil, com mais de 400 hospitais e mais de 400 mil colaboradores abrangidos pela solução.

Para saber mais, basta acessar: www.sisqualwfm.com