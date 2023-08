Startup audiovisual inaugura nova unidade em Curitiba (PR)

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 7 de agosto de 2023.

A Mov Locadora, startup rentaltech que facilita o acesso de videomakers, fotógrafos e produtoras pequenas e médias a equipamentos audiovisuais e informática, abre uma nova unidade em Curitiba (PR) nesta segunda-feira (7). A empresa abre as portas no Batel, bairro nobre localizado próximo à região central da capital paranaense.

A startup surgiu em 2018 na Vila Madalena, em São Paulo (SP), como uma alternativa para pessoas físicas e jurídicas que buscavam alugar equipamentos audiovisuais para o negócio, ao invés de comprá-los, modalidade que pode dispensar o investimento de altos valores em tecnologias.

“A Mov utiliza sua plataforma on-line para disponibilizar equipamentos para profissionais e empresas com planos que vão de 1 dia a 3 anos de contrato”, detalha Leandro Ferreira, CEO da rentaltech.

Segundo o empresário, Curitiba foi escolhida para abrigar a nova unidade da empresa graças à atuação de Caio Bocuti, sócio-investidor estratégico da Mov Locadora que conhece o mercado e viu a oportunidade de levar o modelo da startup para a capital paranaense.

“A expansão pode valorizar a prática do aluguel de equipamentos no mercado do Sul e, com o crescimento da rentaltech pelo país, visamos democratizar ainda mais o acesso a equipamentos audiovisuais em todo o mercado nacional”, afirma o empresário.

O CEO da empresa também conta que, além de oito pontos para a retirada e devolução de reservas em São Paulo e Florianópolis (SC) e, agora em Curitiba, o plano de expansão da startup prevê a abertura de três novas unidades ainda em 2023.

“O mercado audiovisual está aquecido e a demanda por equipamento acompanha esse crescimento da economia criativa. Por isso, ainda esse ano abriremos mais três unidades: Porto Alegre (RS), Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF) são as próximas”, revela.

Ferreira ressalta que, com o propósito de democratizar o audiovisual no Brasil, a Mov Locadora é a locadora oficial do São Paulo FC, Santos FC e Coritiba FC – a ideia é levar sua mensagem para o grande público. “Além disso, a startup é a única locadora audiovisual a possuir lockers distribuídos nos postos Ipiranga, na capital paulista”, diz ele.

Para mais informações, basta acessar: https://movlocadora.com.br/