Tecnologia de segurança solar da Tigo Energy protege sistema solar flutuante de 19 MW instalado pela Belectric

* Por: DINO - 7 de agosto de 2023.

A Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO), uma importante fornecedora de soluções inteligentes de energia solar e armazenamento, anunciou hoje que a Belectric Israel Ltd, uma renomada empresa de engenharia, instalação e serviços solares em Israel, implantou a tecnologia da Tigo em um dos maiores sistemas de energia fotovoltaica flutuante (FPV) da região.

Projetado, adquirido e construído pela Belectric, o FPV de 19,3 MW foi equipado com dispositivos Tigo Energy TS4-A-2F MLPE para desligamento rápido, como também com Transmissores RSS da Tigo com com a tecnologia Pure Signal™ para sistemas solares comerciais e industriais grandes e complexos. O sistema está instalado sobre uma fazenda de criação de peixes em operação, produzindo energia suficiente para abastecer aproximadamente 3.300 residências.

“Os componentes foram relativamente simples de integrar ao nosso projeto e planos de execução, e a qualidade do serviço nos deu a confiança necessária para garantir que nossas equipes de operações e manutenção possam trabalhar com segurança”, afirmou Anna Velikansky, diretora-executiva da Belectric Israel Ltd.

Construídos com tecnologia avançada e patenteada de desligamento rápido, os transmissores RSS da Tigo com a tecnologia Pure Signal se associam a uma lista líder do setor de inversores solares de terceiros, proporcionando um novo nível de flexibilidade de design e instalação para instaladores solares e empresas de Engenharia, Aquisição e Construção (EPCs), além de possibilitar reduções significativas nos custos do sistema e de mão de obra.

“O crescimento contínuo da energia solar em Israel e globalmente requer sistemas abrangentes e flexíveis que os instaladores possam implantar com confiança e facilidade, mesmo quando esses sistemas flutuam sobre reservatórios agrícolas”, afirmou Gal Bauer, diretor-sênior de validação e gerente-geral da Tigo Energy em Israel. “Estamos encantados em colaborar com empresas como a Belectric que maximizam os benefícios da tecnologia Tigo para atender a seus clientes. O sucesso desse sistema FPV demonstra mais uma vez o que é possível para a energia solar, e esperamos continuar apoiando a Belectric como líder no setor solar comercial e de utilidade.”

Os transmissores RSS da Tigo com tecnologia Pure Signal são certificados pela UL PVRSS e compatíveis com centenas de modelos de inversores de principais fabricantes. A nova geração de transmissores RSS com a tecnologia Pure Signal é compatível com a família de produtos de desligamento rápido TS4-A-F e TS4-A-2F da empresa e pode ser facilmente integrada a novos projetos ou adaptada a instalações existentes. Os sistemas da Tigo são respaldados pela plataforma Tigo Energy Intelligence (EI), uma abrangente plataforma digital projetada para otimizar as fases de planejamento, instalação, comissionamento, monitoramento e manutenção de instalações solares, desde sistemas residenciais individuais até parques solares comerciais, industriais e de grande porte. A Tigo EI oferece ferramentas para reduzir custos de operações e manutenção, aumentar o desempenho e a receita do sistema e melhorar a experiência do usuário para instaladores e proprietários de ativos.

Para obter mais informações sobre a linha de produtos Tigo TS4, visite nosso website.

Sobre a Tigo Energy

Fundada em 2007, a Tigo é uma líder mundial no desenvolvimento e fabricação de soluções inteligentes de hardware e software que aprimoram a segurança, aumentam o rendimento energético e reduzem os custos operacionais de sistemas solares residenciais, comerciais e de grande porte. A Tigo combina sua tecnologia Flex MLPE (Eletrônica de Potência em Nível de Módulo) e otimizadores solares com capacidades inteligentes baseadas em nuvem para monitoramento e controle avançados de energia. Os produtos MLPE da Tigo maximizam o desempenho, possibilitam o monitoramento de energia em tempo real e proporcionam desligamento rápido no nível do módulo conforme exigido pelo código. A empresa também desenvolve e fabrica produtos, como inversores e sistemas de armazenamento de bateria, para o mercado de energia solar residencial com armazenamento. Para obter mais informações, visite www.tigoenergy.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230807693090/pt/

Contato:

Contato de mídia da Tigo Israel:



Liel Edry (KAMIR)

+972-50-8655-305

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE