MIR M, o MMORPG da Wemade, atualiza nova área do interservidor ‘Ilha de Banya’

* Por: DINO - 8 de agosto de 2023.

O MMORPG MIR M: Vanguard and Vagabond (doravante “MIR M”) da Wemade, atualizou a nova área do interservidor “Ilha de Banya” em 8 de agosto.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230808374200/pt/

O MIR M lança a nova área de interservidor da “Ilha de Banya” em 8 de agosto (Gráfico: Wemade)

A “Ilha de Banya”, que costumava ser uma ilha pacífica e desabitada, foi transformada em uma terra de mortos após a explosão cataclísmica da batalha anterior entre o Dragão Divino e o Demônio da Lúnula de Sangue. Os personagens acima do nível 48 podem acessar a área por meio do NPC “Nuah”, localizado na Fortaleza de Phantasia, depois de concluir as missões necessárias.

Na Ilha de Banya, os usuários podem cooperar e competir com usuários de outros servidores para caçar monstros e obter recompensas abundantes. Quatro campos, “Campo de Banya”, “Gruta de Shima”, “Gruta de Banya” e “Templo de Banya” estão disponíveis nessa ilha, e os líderes de campo “Asura do Purgatório”, “Asura Sanguinária Zumbi”, “Rei Banya Esqueleto” e “Rei Demônio da Constelação de Touro” aparecem em cada campo. Novos recursos e habilidades podem ser obtidos ao derrotar esses líderes de campo.

Além disso, foram revelados novos Avatares Ancestrais. Esses avatares aumentam o ATK, o SPD, a DEF e a Precisão de cada classe.

Vários eventos serão realizados para comemorar a atualização da Ilha de Banya e o 200º dia do MIR M desde o lançamento. Primeiro, o “Presença de 7 Dias da Noite Profunda” estará disponível de 8 a 21 de agosto. Os itens de recompensa por fazer login todos os dias incluem a Poção de Grande Sucesso e o “Báu de Bilhete de Invocação Primitiva”.

O evento “Criação de tokens de Banya” será realizado até 28 de agosto. Os “Tokens da Ilha de Banya” obtidos na caça podem ser usados para criar três tipos de Codex, “Baú de Apoio de Pedra de Aprimoramento Intermediária” e muito mais.

Além disso, para comemorar o 200º dia do MIR M, o evento “Baú de Presente de Celebração de 200 Dias” estará disponível até 22 de agosto. Dependendo do número de horas de login, os usuários poderão obter o “Baú de Felicitações de Celebração de 200 Dias”, que contém o “Bilhete de Invocação de Avatar Avançado” e o “Baú de Pedra da Alma do Dragão Incomum”, entre outros.

Mais informações sobre o MIR M estão disponíveis no site oficial.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230808374200/pt/

Contato:

Wemade Co., Ltd. (112040: KOSDAQ)

Yeonghyun Lee, Gerente de RP

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE