Número de empregos com vínculo formal amplia em 2023

* Por: DINO - 8 de agosto de 2023.

O emprego com vínculo formal demonstrou ampliação em junho de 2023. É o que revelam os dados do CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. As estatísticas atuais relatam um número de 1.914.130 admissões e 1.756.932 desligamentos. O total de celetistas ativos no mês de junho contabilizou 43.467.965 vínculos, representando uma modificação de +0,36% em comparação a maio de 2023.

“Com o aumento de oportunidades, cresce, também, a preocupação em realizar contratações de sucesso.” – Comenta Neiva Gonçalves – Diretora Executiva e Estrategista de carreira da Success People – empresa especializada em serviços de recolocação profissional e recrutamento, situada em São Paulo, que atende todo o território nacional e internacional. As consultorias de recrutamento auxiliam os profissionais desde o momento de anúncio de vagas, processos seletivos aos detalhes finais da contratação. Ainda de acordo com Neiva Gonçalves, muitas empresas buscam por companhias especializadas em recrutamento e seleção para acertar na hora da contratação:

“O processo seletivo cauteloso é essencial para uma contratação assertiva. Esta, quando realizada, economiza tempo dos recrutadores e reflete também na economia monetária da empresa. É preciso, durante o processo de contratação, pensar nos dois lados, do candidato e do recrutador, encontrando a vaga e o executivo ideal.” – comenta Neiva.

Segundo a especialista, existem alguns equívocos clássicos que causam a contratação falha:

. Dificuldade em encontrar profissionais qualificados.

. Crença de que o candidato possa aprender rapidamente uma tarefa que não faz parte de sua experiência.

. Mentiras na entrevista e currículo, como experiências profissionais falsas expostas no Linkedin.

. Foco apenas nas hards skills, esquecendo das softs skills.

Soft skills são habilidades que dizem respeito ao comportamento do candidato, enquanto as hard skills são habilidades técnicas. Artigo completo sobre Hard e Soft skills da Success People.

“A maneira como o candidato se comporta diante das situações do cotidiano e interage com o mundo tem grande relevância e reflete no sucesso de seu trabalho. Portanto a importância de uma equipe especializada em comportamento humano, bem como um processo seletivo minucioso faz diferença para a empresa. É preciso mediar; do outro lado, muitos profissionais desistem durante o processo de recrutamento por se depararem com processos longos e cansativos. É preciso apresentar um propósito para cada etapa do processo.” – complementa a diretora e estrategista de carreira.

Com a chegada no segundo trimestre do ano, muitas empresas iniciam o plano de expansão para 2024, o planejamento anual corporativo consiste em objetivos e metas para maiores alcances das corporações. Neste período do ano, a área de RH (Recursos Humanos) das organizações inicia os planejamentos de busca por profissionais qualificados para atender às novas demandas e visão de alcance das companhias. Um dos fatores essenciais para uma contratação efetiva é ser claro na descrição da vaga, evitando candidatos que não correspondam às metas da empresa. Testes objetivos para avaliar qualificações técnicas e comportamentais e testes de competência também devem entrar na lista.

A Success People atende empresas, recrutadores e executivos.