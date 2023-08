Série Designer da Linksys traz visual moderno para dispositivos essenciais de WiFi

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 8 de agosto de 2023.

Linksys®, uma empresa icônica de conectividade residencial e de pequenos escritórios, sente o prazer de anunciar em uma declaração de diretoria sua nova série Designer. Esta coleção de produtos de conectividade estará disponível online e nas lojas nos próximos meses, até o fim deste ano.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230808645938/pt/

Velop Pro 6E in three color options inspired by nature. (Photo: Business Wire)

Esta soma mais recenteàfamília de produtos Linksys continua na tradição de dispositivos de conectividade inovadores e de alta tecnologia para o lar, oferecendo serviço e confiabilidade de primeira linha combinados com um design novo que confere um toque sofisticado e moderno, bem como um novo visual de bom gosto ao tradicional roteador de WiFi residencial.

“A série Designer veio de mais de dois anos de pesquisa, conversas com nossos clientes e exploração de design”, disse Michael Wick, diretor de design de produto da Linksys. “Pediram a nós que fizéssemos a evolução do Velop®. O resultado é uma nova linguagem de design e família de cores que combina perfeitamente com a decoração de residências e pequenos escritórios ao redor do mundo. Clientes e usuários beta confirmaram que atingimos o alvo.”

A série Designer cria a solução perfeita para quem busca uma opção elegante e atrativa de WiFi que também oferece confiabilidade segura e uma garantia de 3 anos líder do setor. Os produtos da série Designer seguem os passos amplamente reconhecidos da série Velop, ao proporcionar o desempenho e a confiabilidade que são marcas registradas da Linksys, criadora do roteador residencial sem fio e do roteador que inspirou o OpenWRT.

A série Designer da Linksys é um saída moderna dos designs tradicionais de conectividade residencial, que foram desenvolvidos pela Linksys e desde então se tornaram a norma do setor. A série Designer reinventa o conceito de conectividade residencial com produtos de bom gosto e concebidos cuidadosamente, que elevam o nível de estética. Os produtos da série Designer têm um visual elegante e moderno, mas ainda propiciam a velocidade, estabilidade e confiabilidade que apenas uma empresa líder e confiável no campo há mais de 35 anos pode oferecer, e tudo com a melhor garantia do setor*.

As cores da série Designer, incluindo tons de branco, cinza e preto, são inspiradas na natureza para encantar clientes com mentalidade estética, desejosos de velocidade e conectividade que fazem da Linksys um nome familiar. Os roteadores e nós de WiFi da série Designer são agradáveisàvista e acentuam a sensação de um ambiente com espaço.

A série Designer também é mais compatível ao planeta. A embalagem da série Designer usa 65% de materiais reciclados e diversos elementos dos próprios produtos são provenientes de materiais reciclados.

O primeiro produto da série Designer é o Linksys Velop Pro 6E. Ao apresentar o perfil de gota “inspirado na natureza”, o Velop Pro 6E oferece uma experiência de WiFi 6E ultrarrápida a um preço acessível, adequado para uma variedade de residências.

Disponibilidade

As seguintes ofertas da série Designer já estão disponíveis ou a caminho do mercado:

Velop Pro 6E – disponível atualmente

Velop Pro 7 – esperado em agosto / setembro

Velop Micro Router 6 – esperado em outubro / novembro

Velop Micro Mesh 6 – esperado em outubro / novembro

Sobre a Linksys

Na Linksys, projetamos a simplicidade para que você nunca experimente a complexidade. A Linksys é uma marca icônica comemorando seu 35º ano de inovação em conectividade residencial e de pequenos escritórios. Com muitas inovações no setor a seu crédito, a Linksys oferece produtos simples, rápidos, confiáveis e acessíveis para residências e pequenos escritórios onde “não há TI”.

© 2023 Linksys Holdings, Inc. e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

A Linksys e muitos nomes de produtos e logotipos são marcas comerciais da Linksys Holdings Inc. e/ou de suas afiliadas. As marcas comerciais de terceiros mencionadas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

* A partir de agosto de 2023.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230808645938/pt/

Contato:

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE