Sindicato reverte contribuição em serviços a associados e seus familiares

* Por: DINO - 8 de agosto de 2023.

O Sincovaga-SP (Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo), que representa mais de 35 mil empresas do setor, reinveste as contribuições em prol dos associados – os empresários do segmento de supermercados -, que podem usufruir de diversos serviços, tanto para a empresa quanto para seus familiares, na sede da entidade.

O Sincovaga reverte as mensalidades em uma série de benefícios, como a clínica odontológica, cujo custo dos tratamentos é subsidiado para os contribuintes e seus familiares. Como forma de apoiar a sociedade, a clínica oferece ainda o atendimento gratuito a entidades que cuidam de crianças e adolescentes abrigados.

Outro serviço disponível é a assessoria previdenciária, em que os empresários são orientados e esclarecidos sobre aposentadoria, pensão e auxílio-doença. Aqueles que já atingiram os critérios ou estão próximos da aposentadoria são informados sobre a documentação exigida para o pedido e é feita a contagem de tempo para alcançar o benefício.

Verificada a condição para aqueles que já podem se aposentar, o representante do Sincovaga, que é credenciado junto ao INSS, dá entrada no processo e o acompanha até a decisão final. Procedimentos similares são assegurados para as hipóteses de pensão por morte e auxílio-doença.

Para as empresas, o Sincovaga oferece serviços como o portal Varejo Contrata, uma plataforma onde os estabelecimentos do setor podem divulgar as vagas de emprego disponíveis, sem custo para os candidatos.

Atento à importância da diversidade nas empresas, o Coexistir é um programa de inclusão e empregabilidade que visa a conscientizar e apoiar empresas de todos os segmentos a adotarem posturas inclusivas no mercado de trabalho, por meio de ações para promoção, reflexão e mudança de cultura, análise de postos de trabalho, campanhas e workshops.

Entre as iniciativas do Coexistir estão ações de empregabilidade para refugiados, por meio de parcerias com organizações não governamentais para o ensino da língua portuguesa, facilitando a recolocação no mercado de trabalho, e treinamentos e campanhas de combate ao racismo, à homofobia e todo o tipo de discriminação que possa ocorrer no ambiente corporativo.

O associado ao Sincovaga pode participar ainda do Comitê de Medicina e Segurança e do Trabalho, iniciativa do Grupo GPA com apoio da entidade, que reúne hoje 20 empresas do segmento do varejo de alimentos. As reuniões debatem ações de prevenção e controle de risco para preservação à saúde e segurança dos trabalhadores, considerando as especificidades do setor de supermercados.

O Sincovaga disponibiliza também consultoria especializada para o varejo de alimentos se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709 de 2018, além de uma cartilha gratuita sobre o tema. Uma consultoria parceira do Sincovaga apresenta à empresa interessada o que é a LGPD, a sua vigência, o que são dados pessoais, quem deve se adequar, os atores da lei, fiscalização e penalidades, assim como formas de diminuir os riscos decorrentes da LGPD.

Mais informações: (11) 3335-1000.

O Sincovaga tem 91 anos de existência e representa mais de 35 mil empresas da categoria econômica do varejo de gêneros alimentícios, entre elas as que comercializam, predominantemente, alimentos, produtos de higiene pessoal e de limpeza doméstica no Estado de São Paulo.

Dentre os estabelecimentos representados estão hipermercados, supermercados, autosserviços, mercados, mercadinhos, lojas de conveniência, quitandas, mercearias, empórios, laticínios e sacolões.