A ExaGrid é nomeada para a prestigiosa lista MES Midmarket 100

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 9 de agosto de 2023.

A ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em camadas do setor, anunciou hoje que a Midsize Enterprise Services (MES), uma marca da The Channel Company, reconheceu a ExaGrid em sua lista MES Midmarket 100 de 2023

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230809158845/pt/

(Graphic: Business Wire)

A MES Midmarket 100 reconhece os principais fornecedores que provaram ser provedores de tecnologia inovadora, oferecendo soluções que apoiam o crescimento e a inovação de organizações de médio porte.

A MES define o mercado intermediário como uma organização com receita anual de US$ 50 milhões a US$ 2 bilhões e/ou 100 a 2.500 usuários/sedes suportados no total. As empresas foram selecionadas devidoàsua estratégia de entrada no mercado, como atendem o mercado de médio porte e a força de seus portfólios de produtos de médio porte.

Organizações de médio porte até clientes de pequenas empresas têm um conjunto complexo de requisitos que incluem: trabalhar em uma ampla variedade de sistemas operacionais, topologias de rede e ambientes distribuídos, rigorosos requisitos de segurança e gerenciamento do crescimento maciço de dados. Além disso, organizações de médio porte até clientes de pequenas empresas têm recursos de TI limitados e orçamentos restritos.

Os dispositivos de armazenamento de backup em camadas da ExaGrid foram arquitetados para funcionar com todos os principais aplicativos de backup e em qualquer ambiente, mas com a instalação mais fácil, o gerenciamento mais simples e o menor custo inicial e ao longo do tempo. A ExaGrid atende aos requisitos de segurança, incluindo o uso de criptografia VPN existente com a WAN e criptografia de dados em repouso.

As organizações de médio porte precisam de uma solução que traga a computação adequada com capacidade para lidar com grandes cargas de dados e crescimento maciço de dados, com o mínimo de gerenciamento possível e o menor custo inicial e ao longo do tempo. Os dispositivos completos da ExaGrid em um único sistema trazem uma arquitetura de expansão para armazenamento de backup a um preço acessível para organizações de médio porte e pequenas empresas.

“A lista MES Midmarket 100 reconhece os principais fornecedores que estão investidos no crescimento e desenvolvimento de organizações de médio porte. De acordo com o National Center for the Middle Market, existem quase 200.000 empresas de médio porte nos EUA que representam um terço do PIB do setor privado, empregando cerca de 48 milhões de pessoas”, disse Adam Dennison, vice-presidente de serviços para empresas de médio porte da The Channel Company. “O mercado de médio porte é um grande impulsionador de nossa economia, e é por isso que estou tão orgulhoso dos fornecedores e executivos identificados nesta lista de elite por seu compromisso consistente em ajudar as organizações de médio porte a ter sucesso e prosperar. Eles devem ser aplaudidos e elogiados por sua dedicação a esse segmento vital do mercado”, completou.

“É uma honra sermos reconhecidos pela The Channel Company e estarmos listados junto a muitos outros fornecedores de destaque na lista MES Midmarket 100”, disse Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid. “Mais de 3.900 organizações utilizam o armazenamento de backup em camadas da ExaGrid para proteger seus dados, e nossos clientes variam do mercado de médio porte até grandes empresas em termos de tamanho e em todas as verticais. Quando as organizações avaliam a solução de backup e a empresa que melhor pode atender às suas necessidades de backup e abordar seus desafios, mais e mais equipes de TI estão descobrindo que a ExaGrid oferece não apenas o backup e a recuperação mais rápidos, a melhor escalabilidade e a segurança mais abrangente, mas também um custo total de propriedade que normalmente é a metade de outras soluções.”

A lista MES Midmarket 100 reconhece os principais influenciadores de TI de hoje que se destacaram como fornecedores de tecnologia inovadora que apoiam o crescimento e a inovação de organizações de médio porte. Os vencedores foram selecionados com base em seu compromisso constante em ajudar o segmento de médio porte a ter sucesso e prosperar na economia digital acelerada de hoje.

A lista MES Midmarket 100 está disponível on-line em https://www.crn.com/midmarket100.

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas com uma zona de aterrissagem de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e uma arquitetura de scale-out. A zona de aterrissagem da ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção em camadas oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura de scale-out da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixoàmedida que os dados aumentam, o que elimina as atualizações em massa de alto custo da infraestrutura de TI e a obsolescência do produto. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup de duas camadas com uma camada não voltada para a rede, exclusões programadas e objetos imutáveis para a recuperação de ataques de ransomware

A ExaGrid tem engenheiros de sistemas físicos de vendas e pré-vendas nos seguintes países: Argentina, Austrália, Benelux (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo), Brasil, Canadá, Chile, CEI (Comunidade dos Estados Independentes), Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Qatar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Visite-nos em exagrid.com e conecte-se conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e saiba porque agora eles gastam significativamente menos tempo no armazenamento de backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid se orgulha de sua pontuação NPS de +81!

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

Sobre a The Channel Company

A The Channel Company impulsiona o desempenho revolucionário do canal de TI por meio de nossa mídia dominante, eventos envolventes, consultoria e educação especializadas, além de serviços e plataformas de marketing inovadores. Como catalisadora do canal, conectamos e capacitamos fornecedores de tecnologia, provedores de soluções e usuários finais. Com mais de 30 anos de experiência incomparável no canal, usamos o nosso profundo conhecimento para conceber soluções inovadoras para desafios em constante evolução no mercado de tecnologia. www.thechannelcompany.com.

Siga a The Channel Company:Twitter, LinkedIn e Facebook.

© 2023 The Channel Company, LLC. O logotipo da The Channel Company é uma marca registrada da The Channel Company LLC. Todas as outras marcas comerciais e nomes comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários. Todos os direitos reservados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230809158845/pt/

Contato:

ExaGrid:



Mary Domenichelli

ExaGrid

[email protected]

The Channel Company:



Adam Dennison

The Channel Company

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE