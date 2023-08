Computação em nuvem continua sendo a principal prioridade das empresas brasileiras

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 9 de agosto de 2023.

A expansão do ecossistema de parceiros do Google Cloud está transformando fundamentalmente o mercado brasileiro de computação em nuvem,àmedida que um número crescente de empresas optam por soluções multicloud, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia.

O relatório ISG Provider Lens™ Google Cloud Partner Ecosystem 2023 para o Brasil conclui que, apesar de um declínio global nos gastos com TI, o mercado brasileiro de cloud continua sendo o mais ativo da América Latina. Em vez de abandonar as iniciativas de nuvem ou colocá-las em espera, as empresas no Brasil estão buscando no Google novas e melhores maneiras de otimizar sua capacidade de nuvem comprometida, diz o relatório do ISG.

“O relacionamento do Google com seus parceiros é recíproco”, disse Bernie Hoecker, sócio e líder de transformação de nuvem corporativa do ISG. “Ambas as partes se beneficiam da experiência e proeza tecnológica uma da outra.”

As empresas no Brasil e em outros lugares estão cada vez mais voltadas para uma estratégia multicloud, buscando diversificar seus serviços em vários fornecedores de nuvem, diz o relatório do ISG. Embora o Google ainda seja o menor dos três principais fornecedores de nuvem pública, uma sólida reputação de computação avançada, big data e soluções de ML e AI ajudou a diminuir a diferença nos últimos anos, diz o ISG.

Pioneiro em IA generativa, o Google vem estabelecendo parcerias estratégicas, anunciando recentemente uma oferta de serviços de consultoria e ferramentas destinadas a permitir que os clientes aproveitem ao máximo a IA para identificar tendências, resumir informações, automatizar processos e gerar conteúdo, diz o relatório do ISG.

Os fornecedores podem desempenhar um papel fundamental em ambientes multicloud, diz o relatório do ISG. Eles podem oferecer orientação na definição de estratégias de migração, otimização de cargas de trabalho, implementação de práticas recomendadas e integração de diferentes plataformas de nuvem. O resultado é uma transferência perfeita de dados, conectividade de aplicativos e migração de carga de trabalho, bem como compatibilidade e interoperabilidade entre diferentes serviços em nuvem, diz o relatório.

O Google procurou acelerar o processo com o Anthos, uma plataforma de contêiner agnóstica e centrada na nuvem, que oferece ganhos significativos em agilidade, permitindo que os usuários criem rapidamente novos aplicativos e atualizem os legados, diz o ISG.

“O bloqueio do fornecedor é sempre uma armadilha em potencial”, disse Jan Erik Aase, parceiro e líder global da ISG Provider Lens Research. “O Google Cloud é uma opção atraente para empresas que buscam evitar o excesso de confiança em uma única plataforma e aumentar seu poder de negociação adotando estratégias multicloud.”

O relatório também examina por que o Google Cloud pode ser uma boa escolha para empresas que buscam incorporar a sustentabilidade em suas operações.

O relatório ISG Provider Lens™ Google Cloud Partner Ecosystem 2023 para o Brasil avalia as capacidades de 24 fornecedores em cinco quadrantes: Managed Services, Implementation and Integration Services, Data Analytics and Machine Learning, SAP Workloads e Workspace Services.

O relatório aponta a Accenture como Líder em todos os cinco quadrantes, enquanto Deloitte, IPNET e SantoDigital são nomeados como Líderes em três quadrantes cada. BRQ, Engineering, Qi Network e Sauter são nomeados Líderes em dois quadrantes cada, enquanto Capgemini, Gentrop, HVAR, Movti, TIVIT e V8.Tech são nomeadas Líderes em um quadrante cada.

Além disso, Atos, BRQ, Movti, Sauter e V8.Tech são nomeadas como Rising Stars — empresas com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro” pela definição do ISG — em um quadrante cada.

Versões personalizadas do relatório estão disponíveis em HVAR e Movti.

O relatório ISG Provider Lens™ Google Cloud Partner Ecosystem 2023 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página.

Sobre o ISG Provider Lens™ Research

A série de pesquisas em quadrantes do ISG Provider Lens™ é a única avaliação de fornecedor de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica baseada em dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global do ISG. As empresas encontrarão uma grande quantidade de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros apropriados (sourcing), enquanto os consultores do ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes corporativos do ISG. A pesquisa atualmente abrange fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre o ISG Providers Lens™ da ISG, visite esta webpage.

Uma série de pesquisas complementares, os relatórios ISG Provider Lens Archetype, oferecem uma avaliação inédita de fornecedores da perspectiva de tipos específicos de compradores.

Sobre o ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) é uma empresa líder global em pesquisa de tecnologia e consultoria. Um parceiro de negócios confiável para mais de 700 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo, o ISG está comprometido em ajudar corporações, organizações do setor público e fornecedores de serviços e tecnologia a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo automação, nuvem e análise de dados; assessoria de sourcing; governança gerenciada e serviços de risco; serviços de telecomunicações; estratégia e desenho de operações; gestão de mudança organizacional, inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologia. Fundada em 2006 e com sede em Stamford, Connecticut, o ISG emprega mais de 1.300 profissionais digital-ready que operam em mais de 20 países – uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência de mercado, profundo conhecimento em tecnologia e indústria, e pesquisa e recursos analíticos de classe mundial com base nos dados de mercado mais abrangentes do setor. Para mais informações visite http://www.isg-one.com/

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230809659062/pt/

Contato:

Contatos para Imprensa:

Will Thoretz, ISG

+1 203 517 3119

[email protected]

Thábata Mondoni, Mondoni Press para ISG

Mobile: +55 11 98671 5652

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE