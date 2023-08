Intercâmbio para os Estados Unidos registra alta de 6,4%

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de agosto de 2023.

Nos últimos anos, o Brasil tem registrado alta no número de intercâmbios com destino aos Estados Unidos. De acordo com o levantamento Open Doors Report on International Educational Exchange sobre intercâmbio educacional internacional, divulgado pelo Institute of International Education, 14.897 brasileiros viajaram para os EUA entre 2021 e 2022 na modalidade de intercâmbio, o que representa um crescimento de 6,4% em relação aos dados do relatório anterior.

Ainda segundo o estudo, o Brasil ocupa o oitavo lugar entre os países que mais enviam estudantes intercambistas para os Estados Unidos. Quanto ao nível acadêmico, o levantamento apontou que cerca de 49% dos alunos intercambistas brasileiros foram para lá com o objetivo de cursar a graduação.

Lucas Montani, CEO da Yellowling, empresa que presta serviços de tradução de documentos, avalia como positiva a crescente demanda por cursos de intercâmbio, pois, além de aprimorar a formação acadêmica e enriquecer o currículo dos estudantes, a experiência de morar no exterior colabora para o amadurecimento pessoal dos jovens. “O intercâmbio estimula o desenvolvimento de autoconhecimento, a autoconfiança e a tolerância, tornando os indivíduos mais abertos e resilientes”, afirma.

Nesse contexto, o especialista destaca o importante papel desempenhado pelos profissionais que atuam no setor de mobilidade global, conceito que envolve a livre movimentação de pessoas e bens entre países e culturas. Ele pontua que esses profissionais podem auxiliar os estudantes em várias etapas do processo de intercâmbio, facilitando seu acesso a oportunidades educacionais e profissionais em âmbito global.

“O serviço de tradução de documentos, por exemplo, é essencial para garantir que os estudantes tenham suas credenciais acadêmicas, diplomas, entre outros documentos, traduzidos com precisão para o idioma do país de destino”, salienta Montani.

Além disso, o CEO da Yellowling ressalta que esses profissionais podem fornecer orientações detalhadas sobre oportunidades de estudo, procedimentos de visto, alojamento, segurança, requisitos acadêmicos e culturais do destino escolhido. “Esse suporte contribui para uma experiência de intercâmbio bem-sucedida, ajudando os alunos a se adaptarem mais facilmente e a alcançarem seus objetivos educacionais no exterior.”

Para saber mais, basta acessar https://www.yellowling.com.br/