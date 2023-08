Soluções digitais trazem mais segurança para instituições de ensino

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 9 de agosto de 2023.

Para instituições de ensino em todo o mundo, fornecer experiências e resultados de aprendizado é a principal prioridade. Quando se trata de atingir esse objetivo, as tecnologias digitais são poderosas aliadas, permitindo que esses locais ofereçam vivências de altamente imersivas tanto para os alunos que estudam localmente em salas de aula quanto para aqueles que estão em casa ou em outros locais remotos.

As soluções educacionais baseadas em IA têm um papel fundamental a desempenhar nesse sentido, fornecendo alertas automatizados quando os estudantes estão em perigo e garantindo que apenas visitantes autorizados acessem as instituições. Com soluções baseadas em IA, os alertas podem ser acionados em tempo real quando os jovens estiverem em uma situação perigosa ou se um visitante não autorizado tentar entrar no local.

1 – Aprimoramento em sala de aula com as mais recentes tecnologias digitais

Nas salas de aula convencionais, as ferramentas de ensino oferecem formatos limitados para escrita, ilustração e outros recursos, o que também torna o aprendizado muito desafiador para os alunos sentados na última fila ou para aqueles com dificuldades de aprendizagem. Com a última geração de monitores digitais interativos em sala de aula, a experiência de ensino e aprendizagem torna-se mais eficiente e envolvente. Isso se baseia em experiências visuais muito superiores às lousas tradicionais; na capacidade de compartilhar materiais de ensino multimídia diretamente para os dispositivos dos alunos em tempo real; e nas tecnologias que protegem os olhos de professores e alunos com muito mais eficiência do que as telas tradicionais.

2 – Aumento da inclusão educacional com base em novas oportunidades de aprendizado remoto

Nem todos os jovens podem frequentar as aulas fisicamente, seja por doença, seja por deficiência. Em alguns países, inclusive, muitos vivem em áreas rurais sem escolas ou faculdades próximas. As soluções digitais mais recentes podem ajudar a acabar com a divisão educacional, permitindo que os alunos em casa ou em outros locais remotos acessem às aulas transmitidas das salas de aula da escola em tempo real ou às aulas que são gravadas e compartilhadas posteriormente. Quando possível, de acordo com os regulamentos locais, câmeras inteligentes podem ser instaladas para acompanhar os professores enquanto eles se movem e escrevem no visor interativo de tela plana. Isso favorece uma experiência de aprendizado remoto totalmente imersiva – tudo com excelente qualidade de som e vídeo. As melhores soluções desse tipo também oferecem suporte à integração perfeita com os principais aplicativos de videoconferência. Assim, os estudantes remotos participam das aulas de maneira rápida e fácil, onde quer que estejam.

3 – Grandes oportunidades em várias salas de aula simultaneamente

Em muitas escolas ou faculdades, os professores especializados podem não ter tempo para atender às demandas de toda a população estudantil. Nesses casos, é extremamente valioso transmitir as aulas – seja para outras turmas da mesma escola, seja para turmas em demais unidades de ensino. Essa abordagem de “sala de aula múltipla” viabiliza novas oportunidades educacionais, oferecendo importantes mecanismos e experiências para muitos alunos em cidades ou salas de aula remotas. As melhores soluções desse tipo possibilitam que os estudantes de três salas (as primárias e até três “secundárias”) levantem as mãos e interajam com o professor para tirar dúvidas e maximizar o seu potencial de aprendizagem.

4 – Melhores experiências interativas com vários monitores

Tradicionalmente, professores e alunos usam quadros-negros ou papel para facilitar discussões em grupo, compartilhar opiniões ou fazer comentários e anotações em textos e diagramas. Hoje, no entanto, há uma tendência crescente de substituí-los por exibições interativas. As soluções de educação inteligente combinam isso com salas de aula com vários monitores para oferecerem ambientes de aprendizado muito flexíveis e dinâmicos. É possível apresentar a exibição principal ou dividir em grupos menores; também é possível facilitar o compartilhamento síncrono, comparações, demonstrações ao vivo e assim por diante.

5 – Alertas para a equipe da escola em tempo real no caso de violação de perímetro

A última geração de soluções com tecnologia de IA envia alertas instantâneos se pessoas não autorizadas violarem o perímetro do campus. Com a capacidade de distinguir entre seres humanos e outros objetos em movimento, como animais, folhas caindo e chuva forte, esses tipos de soluções minimizam alarmes falsos e ajudam as equipes de segurança a se concentrarem e prevenirem incidentes de intrusão genuínos.

6 – Acesso negado a visitantes não autorizados

Com soluções de IA para educação, as instituições podem distinguir entre visitantes autorizados e não autorizados em escolas ou faculdades. Isso é obtido por meio de algoritmos inteligentes integrados que reconhecem pais de alunos e funcionários, por exemplo, e concedem a eles acesso imediato à instituição. Esses mesmos sistemas também negam a entrada de pessoas não reconhecidas, enviando alertas aos colaboradores em tempo real para permitir respostas rápidas e eficazes.

7 – Compreensão das áreas populares do local

Outro benefício para escolas, faculdades e universidades é que as soluções de vídeo inteligentes fornecem maior compreensão de quais áreas são populares entre os alunos em diferentes horários do dia. Os algoritmos de IA em câmeras inteligentes podem ajudar contando os alunos em espaços específicos, como salas de aula, corredores, lanchonetes ou academias. Os relatórios gerados permitem que as equipes de gerenciamento entendam quais partes da instituição são populares e quais não são. Podem ainda auxiliar a desenvolver as comunicações dos alunos ou até mesmo adaptar o local. Esses relatórios também são meios de garantir a conformidade com os protocolos de incêndio e evacuação e de minimizar o risco de ferimentos e outros associados à aglomeração em áreas pequenas.

*Ramon Angelo Vieira é Gerente Vertical de Educação da Hikvision

Texto originalmente publicado em: 8 soluções digitais de inovação e segurança para instituições de ensino | Exame