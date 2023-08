Clientes de referência “elogiam” a facilidade de uso e a velocidade de integração da Boomi em relatório iPaaS independente

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 10 de agosto de 2023.

Boomi™, líder em conectividade inteligente e automação, foi nomeada um Forte Executante no Forrester Wave™: Integration Platforms As A Service, Q3 2023, recebendo as mais altas pontuações possíveis no critério de integração com base em assistentes na categoria Oferta Atual; e na visão, roteiro, ecossistema de parcerias, critérios de flexibilidade e transparência de preços na categoria Estratégia.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230810615158/pt/

Forrester Positions Boomi as Strong Performer in iPaaS Wave (Graphic: Business Wire)

O relatório da Forrester afirma que “a forte visão da Boomi enfatiza a melhoria dos resultados de negócios através de APIs, arquitetura com base em eventos, integração democratizada e IA para aprimorar a experiência do usuário (UX) de iPaaS. Os clientes da Boomi têm acesso a uma ampla gama de integradores de serviços internacionais e regionais com fortes parcerias da Boomi. Sua estrutura de preços e produto modular são flexíveis e alinhados ao valor entregue.”1

Além disto, o relatório credita a Plataforma Boomi por ter “processos de integração fortes e orientados, com sugestões dos próximos passos e mapeamentos de dados para construir do zero. Também oferece suporteàcriação de modelos produtíveis que podem ser configurados para reutilização, inserindo simplesmente parâmetros de entrada para uma nova instância. Os clientes de referência dão notas altasàprevisibilidade de preços e ao valor entregue pelo custo da Boomi. Além disto, elogiam sua facilidade de uso e velocidade de integração.”

Segundo o relatório da Forrester, “a importância da integração continua crescendo. A expansão do software como serviço (SaaS) e a compra de função primeiro exigem integração para orquestrar entre aplicativos de fornecedores distribuídos. As arquiteturas dirigidas por API requerem integração para orquestrar serviços técnicos em serviços de domínio de negócios e oferecer suporte a uma infinidade de canais de consumo. A crescente demanda por automação encontra equipes que incluem o iPaaS em sua caixa de ferramentas de estrutura de automação. Os líderes de TI usam a integração para dar nova vida aos sistemas legados de registro que lutam para acompanhar as arquiteturas nativas de nuvem e em tempo real, ao prevenir uma migração cara de remoção e substituição de sistemas com incontáveis anos de lógica de negócios complexa incorporada a eles.”

Como resultado destas tendências, a Forrester recomenda que os clientes de iPaaS busquem provedores que “permitam arquiteturas de aplicativos modernas, ofereçam suporte a uma estratégia de automação e democratizem a integração.”

A premiada plataforma Boomi de baixo código, o único iPaaS nativo de nuvem e totalmente sob demanda do setor, permite que os clientes se modernizem e criem melhores resultados de negócios com mais facilidade e rapidez do que nunca, ao oferecer serviços de ponta a ponta, incluindo integração de aplicação, gerenciamento de dados mestre, gerenciamento de API, automação de fluxo de trabalho, integração com base em eventos e gerenciamento de rede B2B/EDI.

“Com sua velocidade, facilidade de uso e menor custo total de propriedade, cerca de 20.000 clientes internacionais em todos os setores confiam e contam com a plataforma Boomi para oferecer resultados de negócios rápidos e completos com facilidade”, disse Ed Macosky, Diretor de Produtos e Tecnologia na Boomi. “Nossa plataforma tem toda a gama de recursos que as organizações precisam para eliminar gargalos de modernização atuais e acelerar a conquista de suas metas de transformação digital.”

Como uma empresa SaaS internacional líder na categoria, a Boomi promove uma crescente comunidade de mais de 100.000 membros e uma das maiores matrizes de integradores de sistemas globais (GSIs) no espaço iPaaS. A empresa possui uma rede mundial de cerca de 800 parceiros, incluindo Accenture, Deloitte, SAP e Snowflake; e trabalha com os maiores provedores de serviços em nuvem hiperescaladores.

Incluída recentemente nas listas Deloitte Technology Fast 500™ e Inc. 5000 como uma das empresas de tecnologia mais inovadoras e de crescimento mais rápido da América, a Boomi também ganhou três prêmios internacionais Stevie® como Empresa do Ano (por dois anos seguidos) e Inovação de Produto; o prêmio Gold Globee® na categoria de Plataforma como Serviço (PaaS); o prêmio Mérito de Tecnologia na categoria Serviços em Nuvem; o prêmio Stratus como Líder Mundial em Computação em Nuvem 2022 e recebeu a prestigiada classificação 5 estrelas durante dois anos consecutivos no Guia de Programas de Parcerias CRN, uma lista definitiva dos programas mais notáveis de fornecedores de tecnologia líderes do setor, que oferecem produtos inovadores e serviços flexíveis através do canal de TI.

Leia The Forrester Wave™: Integration Platforms As A Service, Q3 2023.

Sobre a Boomi

A Boomi visa tornar o mundo um lugar melhor conectando todos a tudo, em qualquer lugar. A pioneira da plataforma de integração baseada em nuvem como serviço (iPaaS) e agora uma empresa internacional de software como serviço (SaaS) líder na categoria, a Boomi oferece a maior base de clientes entre os fornecedores de plataforma de integração e uma rede mundial com cerca de 800 parceiros, incluindo Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP e Snowflake. Organizações mundiais recorremàpremiada plataforma da Boomi para descobrir, gerenciar e orquestrar dados, enquanto conecta aplicativos, processos e pessoas para obter melhores resultados com mais rapidez. Para mais informação, acesse http://www.boomi.com.

© 2023 Boomi, LP. Boomi, o logotipo “B” e a Boomiverse são marcas registradas da Boomi, LP ou suas subsidiárias ou afiliadas. Todos os direitos reservados. Outros nomes ou marcas podem ser as marcas registradas de seus respectivos proprietários.

____________________



1The Forrester Wave™: Integration Platforms As A Service, Q3 2023

