Como o branding e design estratégico impactam a marca

* Por: DINO - 10 de agosto de 2023.

No mundo competitivo dos negócios, o papel do branding e do design estratégico na construção de marcas sólidas e bem-sucedidas tem se tornado cada vez mais evidente. Essas ferramentas, que combinam criatividade e estratégia, desempenham um importante papel na definição da identidade de uma marca, na comunicação com o público-alvo e na conquista de vantagem competitiva.

Segundo a pesquisa ‘Metaverse: New Realities’, conduzida pela Wunderman Thompson, 71% dos entrevistados acreditam que as marcas precisam trabalhar tanto para criar espaços inclusivos no metaverso quanto no meio físico. Além disso, o estudo revela que 76% dos usuários desejam que seus avatares tenham a capacidade de expressar sua criatividade e individualidade de forma que não seja realizada no mundo off-line

De acordo com o publicitário, empreendedor e especialista em marketing digital Alberto Silva, o branding e o design estratégico são dois conceitos fundamentais no mundo do marketing digital, que visam criar e gerir marcas de forma eficiente e estratégica. “O branding vai além de um simples logotipo bonito, envolvendo a criação de uma identidade completa que conecta emocionalmente com seu público”, destaca.

O especialista em marketing digital explica que o branding inclui a definição do tom e a voz da marca, a sua proposta única de valor e como ela se diferencia dos seus concorrentes. Segundo Alberto, o objetivo é criar uma marca que seja reconhecida e amada pelos seus clientes, e isso é feito através de uma estratégia bem planejada e executada.

Já o design estratégico, segundo o publicitário, envolve a compreensão do comportamento, necessidades e motivações do seu público, além do uso desse entendimento para criar produtos ou serviços que se encaixem perfeitamente.

Para Silva, as duas ferramentas são essenciais para o sucesso no marketing digital. “Investir na construção de uma boa marca não é apenas sobre ter um logotipo atraente ou um slogan cativante. É sobre construir uma identidade sólida que ressoa com o seu público-alvo e os diferencia dos seus concorrentes”, salienta.

O empreendedor acredita que, para alcançar uma boa posição no mercado por meio do branding, é essencial entender o público-alvo, desenvolver uma proposta de valor única, construir uma identidade de marca consistente, oferecer uma experiência excepcional ao cliente e manter a autenticidade. “Investir na construção de uma marca forte é uma estratégia de longo prazo, mas vale a pena. Uma marca forte não apenas ajudará a diferenciar sua empresa da concorrência, mas também aumentará a visibilidade da sua empresa no mercado”, ressalta.

O publicitário afirma que criar uma marca forte e implementar uma estratégia de design eficaz requer habilidades específicas e experiência na área. Para Alberto , contratar um especialista em branding e design estratégico é um investimento inteligente. “Ele não só pode economizar tempo e dinheiro a longo prazo, como também pode contribuir significativamente para o sucesso do seu negócio”, orienta.

Para saber mais, basta acessar: @albertosilvabr