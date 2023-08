Ost Renovadora de Pneus completa 45 anos

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 10 de agosto de 2023.

No Brasil cerca de dois terços dos pneus de caminhões ou ônibus que circulam pelo país são reformados. Com isso, o pneu reformado possui rendimento quilométrico semelhante ao pneu novo. O valor é 75% mais econômico para o consumidor e apresenta uma redução de 57% no custo/km para o setor de transporte, conforme dados da Associação Brasileira da Reforma de Pneus. Uma empresa que se especializou no segmento de reforma de pneus é a Ost Renovadora de Pneus que está completando 45 anos de história neste ano de 2023.

O negócio começou por meio de uma borracharia e hoje está estruturada na cidade de Feliz, Rio Grande do Sul e seu centro de distribuição está localizado em Sete Lagoas, Minas Gerais. Atualmente é uma empresa que possui um mix de produtos e serviços em reformas e recapagens de pneus, entre os tipos Rodoviário, OTR, Agrícola, OFF ROAD, Industrial, OTR Florest. Além disso, desde 2009, é parceira da Vipal Borrachas e atua nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo.

Para o diretor administrativo comercial, André Ost, a empresa representa nesses 45 anos crescimento constante. “Ao olhar para trás e analisar nossa jornada a trajetória da Ost sempre foi marcada por crescimento constante e conquistas significativas, o que permitiu expandir os serviços para outros estados do Brasil”, relata André.

Durante todos esses anos de trajetória, a Ost também teve como missão oferecer soluções personalizadas para cada cliente, orientação e assistência técnica, desenvolvimento contínuo da gestão de pessoas e processos, responsabilidade ambiental e sustentabilidade. E, agora, nesse ano de 2023, visando a ampliação do seu portfólio de produtos, a Ost Renovadora de Pneus está ofertando a venda de pneus novos.

A intenção, segundo André, a partir desses 45 anos é olhar para o futuro. “Com nossos serviços de recapagem estamos atento às necessidades do mundo moderno, por isso, a Ost está pronta para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que o futuro reserva”, afirma.