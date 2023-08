Mercado livre de energia cresce 18% em 12 meses

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 10 de agosto de 2023.

De acordo com o mais recente Boletim da Energia Livre, divulgado pela Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel), o mercado livre de energia elétrica no Brasil registrou um notável crescimento nos últimos 12 meses. Os dados revelam um aumento de 18%, com a adesão de 5.041 novas unidades consumidoras. Atualmente, o mercado livre já representa 39% do consumo nacional de eletricidade, totalizando 33.197 unidades consumidoras.

Um dos aspectos destacados nesse boletim é o papel fundamental desempenhado pelo mercado livre na adoção de fontes de energia renovável. A análise revela que, atualmente, o mercado livre absorve 76% da energia gerada por usinas a biomassa, 56% por Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), 48% por energia eólica e 55% por energia solar centralizada. Esses números indicam um crescimento de 10% no último ano no que diz respeito à geração de energia a partir de fontes renováveis.

Outro ponto relevante é a diferença significativa de custo da tarifa de energia entre o mercado regulado e o mercado livre, que chega a 69%. Considerando os custos permanentes com as tarifas de distribuição, os consumidores livres têm a possibilidade de economizar entre 20% e 35% no seu custo global de energia.

Diante desses resultados, cada vez mais empresas têm buscado migrar para o Mercado Livre de Energia e aproveitar os benefícios oferecidos pelo setor. Nesse contexto, a Nova Energia desponta como uma provedora de soluções para auxiliar nessa transição. Com sua expertise em gestão e comercialização consultiva de energia renovável, a Nova Energia descomplica o processo de migração, proporcionando acesso direto ao Mercado Livre de Energia, preços competitivos e acompanhamento personalizado.

A Nova Energia oferece uma parceria e expertise no setor, permitindo que empresas usufruam de todos os benefícios do mercado livre de energia, impulsionando sua economia e adotando práticas sustentáveis.

Para saber mais sobre o Mercado Livre de Energia e como ele funciona, o eBook “Entenda o Mercado Livre de Energia” está disponível gratuitamente para download no link: https://materiais.novaenergia.com.br/ebook_mle