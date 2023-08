Boas práticas em gestão de pessoas são destaques no Prêmio Ser Humano – 2023

* Por: DINO - 11 de agosto de 2023.

No dia 22/08 (terça-feira), serão conhecidos os vencedores do Prêmio Ser Humano 2023 (PSH), promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR). Nesta edição, 20 trabalhos concorrem à premiação. O evento será na Sala de Eventos da Universidade Positivo, a partir das 19h.

No Paraná, o PSH é concedido desde 2010, e se consolidou como importante instrumento de valorização das melhores iniciativas em gestão de pessoas dentro e fora das organizações. Também é responsável por incentivar o pensamento criativo e gerar novos talentos. “A premiação reconhece as boas práticas em gestão de pessoas”, destaca a Diretora do PSH 2023, Sirlei Mendes Delicoli.

De acordo com ela, o PSH reconhece também estudantes e professores universitários de qualquer formação que produzam trabalhos de caráter técnico ou científico, bem como suas respectivas instituições de ensino superior. “A premiação quer valorizar aqueles trabalhos que levaram em conta, sempre de forma equilibrada, os interesses das pessoas, organizações e sociedade, gerando resultados mensuráveis”, resume.

Modalidades

A premiação será nas modalidades: Desenvolvimento, Excelência Organizacional e ESG (Environmental, Social and Governance). Sirlei explica que a modalidade Desenvolvimento pretende estimular trabalhos que melhorem o desenvolvimento de pessoas e organizações. Já Excelência Organizacional foi criada para incentivar trabalhos que melhorem a gestão da infraestrutura, qualidade e eficiência dos serviços de gestão de pessoas.

A modalidade ESG (Environmental, Social and Governance) pretende que os responsáveis por gestão de pessoas sintam-se estimulados para empreender em ações referentes ao meio ambiente, ao social e a governança, visando um crescimento sustentável da sua empresa na sociedade.

O Prêmio

O Prêmio Ser Humano é concedido, anualmente, aos profissionais e às organizações do setor público e privado, cujas práticas inovadoras tenham alcançado significativos resultados quantitativos e qualitativos e que possam ser consideradas uma referência no mercado. A iniciativa presta uma homenagem a Luiz Hamilton Berton, que dedicou seu trabalho ao mundo dos Recursos Humanos.