HKTDC Hong Kong Watch & Clock Fair e Salon de TE abrem em setembro

Organizada pelo Conselho de Desenvolvimento Comercial de Hong Kong (HKTDC), a Hong Kong Watch & Clock Fair e o Salon de TE serão realizados ao mesmo tempo no Centro de Convenções e Exposições de Hong Kong (HKCEC) de 5 a 9 de setembro de 2023. As feiras voltam a ter o modelo híbrido EXHIBITION+, complementado pelo “Click2Match”, uma plataforma on-line de correspondência inteligente de negócios que funcionará de 29 de agosto a 16 de setembro e permite um relacionamento prático e eficiente entre participantes.

Link para inscrição: https://rb.gy/160×5

Hong Kong Watch & Clock Fair

A Pageant of Eternity vai expor uma série de relógios sofisticados na Watch & Clock Fair. As outras categorias presentes na feira são: “Relógios completos”, “Relógios”, “Máquinas e equipamentos”, “Relógios inteligentes”, “Embalagem e exibição”, “Peças, componentes e acessórios” e “Serviços comerciais”.

Salon de TE

O Salon de TE reúne marcas renomadas de relógios e coleções de estilistas em cinco áreas temáticas. World Brand Piazza: a principal atração da feira exibe edições limitadas e relógios raros de inúmeras marcas de prestígio internacional. Chic & Trendy: apresenta criadores de tendências e marcas de relógios de moda, incluindo Arbutus (EUA), Obaku (Dinamarca), Charles Jourdan (França), JULIUS (Coreia do Sul), Infantaria (Japão) e ROMAGO (Suíça). Craft Treasure: exibe relógios mecânicos e artesanato impecável de relógios cheios de joias de marcas que incluem design CIGA (China continental), Memorigin (Hong Kong), SAGA (EUA) e Peacock Watch (China continental). Renaissance Moment: exibe relógios clássicos e elegantes marcas originárias da Europa, como Coinwatch (Suíça), NOVE (Suíça), Pierre Lannier (França) e Gagà MILANO (Itália). A expectativa é de que o Pavilhão de Relojoaria Independente da Suíça (SIWP) apresente oito marcas de relógios de fabricação nacional. Wearable Tech: traz uma série de relógios inteligentes com tecnologia de ponta, incluindo Microwear (China Continental), DTNO.1 (China Continental), DO (China Continental), King-Wear (China Continental) e MYZI (China Continental).

Este ano, as feiras destacam o tema “Guo Chao” e vários relojoeiros de peso da China continental foram convidados para mostrar seus relógios projetados com artesanato requintado e cultura chinesa.

O Salon de TE será aberto ao público (maiores de 12 anos) nos últimos dois dias, 8 e 9 de setembro. Serão organizados eventos de networking, desfiles de relógios e sessões de sorteio. Alguns itens selecionados também estarãoàvenda.

