NTN avança no programa de sustentabilidade na fábrica no Paraná

* Por: DINO - 11 de agosto de 2023.

A NTN Rolamentos do Brasil, que faz parte do Grupo NTN com mais de um século de atuação no fornecimento de produtos para montadoras, assim como todas as unidades de negócio espalhadas ao redor do mundo, desenvolve práticas sustentáveis e evolui constantemente esse trabalho com adoção de novos processos e ampliação de ações voltadas a questões ambientais sempre na busca de garantir uma gestão adequada dos resíduos.

A companhia, que possui planta no Paraná, já conta com a certificação ISO 14.001 e está em processo de implementação da certificação ISO 50.001, normas relacionadas à gestão ambiental e energética, avançando ainda mais com os programas voltados à sustentabilidade, bem como assume o compromisso de reduzir emissões de carbono, monitorando e estabelecendo metas de neutralização até 2050.

Com programa de reciclagem em constante evolução, a NTN já alcançou altos índices na coleta de resíduos, realizando a destinação correta de 96% dos resíduos gerados. Segundo Thiago Lammel, Analista de Meio Ambiente e Energia da NTN e um dos responsáveis pelos projetos de sustentabilidade na organização, este número é resultado de uma série de práticas adotadas pela empresa, como a reciclagem de materiais, como plástico e papel e o coprocessamento de resíduos perigosos. Ao encaminhar esses resíduos para o coprocessamento, a empresa evita o envio de materiais potencialmente nocivos para os aterros sanitários, colaborando com a redução do impacto ambiental.

A NTN investe no tratamento de resíduos perigosos e conta com a participação de empresas especializadas em transporte e gerenciamento de todo esse processo e encaminhamento do material a uma indústria de cimento para depois ser transformado em energia e seus componentes inertes serem utilizados na produção de cimento.

Também promove a ação de coleta de óleo de cozinha usado que só é possível com a participação ativa dos colaboradores. Esse trabalho coletivo evita a poluição da água e do solo, dando uma destinação adequada a esse material. A parceria com a empresa Preserve Ambiental e uma cooperativa de recicladores em Pelotas (RS) permite que o óleo vegetal seja reciclado em biodiesel e sabão artesanal, minimizando o impacto ambiental e gerando benefícios para a comunidade local.

É com estas ações e implantações de novas medidas que a NTN une esforços para garantir desenvolvimento sustentável e promove responsabilidade socioambiental.