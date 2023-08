SECOP 2023: evento de TIC para gestão pública acontece em Brasília

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 11 de agosto de 2023.

Nos dias 24 e 25 de agosto, Brasília será o palco da 50ª edição do SECOP – Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública de 2023. Com o tema “Cidadania Digital: Digitalizar para Desburocratizar”, o evento ocorre no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21 e reúne gestores públicos de todo o país, das esferas Federal, Estadual e Municipal. As inscrições são gratuitas para servidores públicos. Programação e mais informações em www.secop.org.br.

O SECOP, que se destaca entre os maiores encontros de TIC para a gestão pública do Brasil, proporciona uma programação abrangente que permite aos participantes montar sua própria agenda. Com palestras, painéis temáticos, campfires e uma feira de negócios simultaneamente, o evento prevê acolher diariamente mais de mil congressistas. A diversidade da programação aborda as últimas tendências globais e as melhores práticas para aprimorar os serviços públicos digitais.

O seminário contará com palestrantes de renome nacional e internacional, incluindo nomes como Wesley Vaz, auditor chefe de Governança e Inovação do TCU; Silvio Meira, fundador e cientista-chefe da TDS Company; Luiz Fernando Lucas, especialista em Integridade, Governança e Compliance; Eduardo Ibrahim, autor de “Economia Exponencial”; Andre Sanches, especialista em Agilidade; e Ademir Piccoli, ativista de Inovação e autor.

Além dos palestrantes, o SECOP receberá autoridades governamentais e líderes de secretarias e entidades públicas de processamento de dados. Presenças confirmadas incluem Mauro Farias, Secretário de Transformação Digital do Rio de Janeiro; Danielle Calazans, Secretária de Planejamento, Governança e Gestão do Rio Grande do Sul; Paola Arrunátegui, Chefa de Operações do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID Brasil); e Lara Brainer, Diretora da Central de Compras Públicas do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.

O SECOP é organizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP-TIC), que reúne empresas estaduais de TIC dos Estados e do DF desde 1977. O evento também é palco da premiação do Gov.Digital – Prêmio ABEP-TIC de Excelência em Governo Digital, criado pela Associação, em 2002, em parceria com o Ministério da Economia, com o objetivo de reconhecer projetos e soluções que modernizam a gestão pública com o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação em benefício do cidadão brasileiro.

Serviço: SECOP 2023 – Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública

Data: 24 e 25 de agosto (Cerimônia de abertura no dia 24, às 9h)

Local: Centro de Eventos e Convenções Brasil 21 – SHS Qd. 06- Asa Sul – Brasília-DF

Mais informações: www.secop.org.br