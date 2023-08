Estudo revela que 252 mil sites são criados todos os dias

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 14 de agosto de 2023.

A internet está repleta de sites dos mais diversos tipos, somando mais de 201 milhões de páginas ativas em todo mundo no momento conforme dados divulgados pela Siteefy no último mês de julho. O levantamento ainda aponta que 252 mil sites são criados a cada dia, sendo 10.500 páginas criadas por hora, 175 por minuto e três por segundo.

Outro ponto importante é que, caso a conta também leve em consideração as páginas que não estão mais ativas, há aproximadamente 1,1 bilhão de sites em toda a rede. Essa, aliás, não é uma marca que recente, já que foi em 2014 que o mundo ultrapassou a casa de 1 bilhão de websites criados.

“A internet é um espaço amplo e acessível para todos, dos que querem apenas ter um blog aos que pretendem montar uma loja virtual. Esse é um cenário que ainda tem muito a crescer especialmente no Brasil, onde também vemos um número cada vez maior de sites surgindo a cada dia”, comenta Ricardo Melo, vice-presidente de marketing da HostGator, empresa especializada em domínios e criação de sites.

Novidades na criação de sites

Para quem deseja ter um espaço no ambiente virtual, a HostGator disponibilizou em julho deste ano o QuickStart. Nesse serviço, um time de especialistas cria e entrega uma página única ou landing page pronta, com todas as principais informações sobre um estabelecimento.

Além da parte textual e seções de conteúdos pensadas para cada nicho de atuação, o serviço também contempla a configuração visual conforme as cores da empresa, além de um rodapé personalizado com links para as redes sociais.

Com a página pronta, um esboço é repassado ao cliente em até sete dias úteis. Após a validação, o site é codificado e publicado, bastando aguardar o envio do e-mail informando que o processo foi finalizado e a página está ativa na rede.

Para mais informações sobre o QuickStart, basta entrar em contato com o time de suporte da HostGator.