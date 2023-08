Tecnologia auxilia em compliance de rede de ensino

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 14 de agosto de 2023.

Com a necessidade cada vez maior e obrigatoriedade pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) das empresas manterem suas informações protegidas, a adaptação nas empresas tem sido muitas vezes um desafio, especialmente as que lidam com dados sensíveis, como instituições de ensino. O investimento em compliance é uma realidade no setor, que aposta em soluções tecnológicas para evitar multas.

Além de informações da empresa, escolas armazenam dados pessoais dos alunos, dos pais, acadêmicas, entre outros, o que exige uma proteção rigorosa. O uso de tecnologias está cada vez mais presente na realidade escolar e auxilia o segmento no atendimento da legislação de proteção de dados.

Com sede em Recife (PE), a Rede Damas Educacional, que tem várias unidades, incluindo uma faculdade, buscou segurança e auxílio em uma tecnologia que concentra todo o monitoramento de dados de forma centralizada. “Caso ocorra qualquer problema na rede, já aparece um alerta. O sistema também indica se tem máquinas vulneráveis, quais ameaças e o que precisamos fazer”, diz Harison Reys Laurindo de Santana, analista de infraestrutura da rede.

A necessidade de proteção às empresas estimula o avanço na área de segurança digital. Uma empresa brasileira fabrica tecnologia que auxilia o setor educacional a atende às demandas da LGPD, com soluções em cibersegurança, traduzidas ao português e com suporte.

No Brasil, há uma empresa especializada em cybersecurity que investe mais de 12 milhões em pesquisa e desenvolvimento, possuindo parcerias com universidades para justamente atender às exigências desse mercado de proteção de dados. A BluePex® Cybersecurity é uma empresa certificada com o selo EED – Empresa Estratégica de Defesa, outorgada pelo Ministério de Defesa Brasileiro, que criou recursos, através da inteligência artificial, protegendo empresas e instituições contra ameaças cibernéticas.

A estratégia de segurança permite a verificação do funcionamento e gestão do antivírus, proteção da navegação, firewall; restringe acesso a sites e aplicativos indevidos, bloqueia o uso de pendrive nas estações; faz inventários de hardware e software, assim como o balanceamento de links de internet, detecta problemas com dispositivos e monitora servidores.

“A tecnologia de proteção avançada ajuda a mitigar qualquer risco, especialmente na correria da atividade da infraestrutura e segurança, que pode passar batido”, diz Harison, da Rede Damas Educacional. E-mails periódicos com orientações de correção também fortalecem a proteção.

Sobre a BluePex® Cybersecurity

A BluePex® Cybersecurity é uma empresa com mais de duas décadas de experiência na fabricação de tecnologia para o mercado de cibersegurança. É certificada com o selo EED – Empresa Estratégica de Defesa, do Ministério de Defesa do Brasil, e é pioneira ao receber o selo VB-100, na América Latina.