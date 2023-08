Terceirização reduz custos operacionais em unidades de saúde

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 14 de agosto de 2023.

Terceirizar a contratação dos médicos em hospitais e clínicas tem sido opção para melhorar a gestão de serviços de saúde. A estratégia criou um novo mercado empresarial, a de intermediação de serviços na área de saúde, que já está presenta na maioria dos estados brasileiros. Segundo a Pesquisa de Informações Básicas Estaduais, divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) , 21 unidades da federação (ou 77,8%) responderam ter ao menos um estabelecimento público gerido por terceiros. Em 2021, 891 municípios (16%) relataram ter estabelecimentos de saúde pública terceirizados.

Entre as empresas especializadas em serviços médicos está a MedPlus, que recentemente conquistou um contrato no Dianópolis (TO) e soma, agora, a gestão de profissionais em 57 unidades ligadas a 21 hospitais. A maioria, 19, do Sistema Único de Saúde (SUS) nos estados de Minas Gerais, Tocantins, São Paulo, Goiás e Rio de Janeiro. Neste tipo de parceria, o Estado que contrata, fiscaliza a prestação de serviço, recebe periodicamente relatórios dos procedimentos e serviços realizados para avaliar a qualidade do tratamento oferecido. “É o mesmo sistema que julga as instituições particulares e faz com que a pontualidade, o bom atendimento e a qualificação dos profissionais sejam motivo de sucesso para o público”, explica Tiago Simões Leite, diretor médico da MedPlus. Mesmo quando a gestão é terceirizada, o serviço de saúde continua sendo responsabilidade do município.

Especialidades

Só a MedPlus gerencia a contratação e a escala de trabalho de quase quatro mil profissionais: de intensivista neonatal a ortopedia, passando por pediatria, obstetrícia, clínica médica, neurologia, cardiologia, cirurgia geral, pneumologia, urologia, endocrinologia, angiologia, otorrinolaringologia, oftalmologia, mastologia, ultrassonografia, ginecologia, infectologia, psiquiatria, anestesiologista, bucomaxilofacial, gastroenterologia, proctologia, alergologia, endocrinologia, dermatologia, geriatria, hematologia, hepatologia, nefrologia, reumatologia, geriatria e intensivistas.