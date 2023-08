Jaime Arôxa comanda aulas de dança de salão para cadeirantes

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 14 de agosto de 2023.

O Projeto Carioca sobre Rodas está com inscrições abertas para aulas online gratuitas de dança de salão para cadeirantes. As aulas acontecem aos domingos a partir das 15 horas e são voltadas para crianças, adolescentes e adultos cadeirantes, de forma gratuita e no formato online, onde será passada a cultura da dança de salão, mostrando a viabilidade de dançar, e de que é possível existir um espaço de convivência que proporciona a inclusão social através de uma atividade integralizada entre cadeirantes e andantes.

As aulas são semanais, com uma hora de duração, durante o período de seis meses. São ministradas pelo mestre bailarino, dançarino, coreógrafo e professor Jaime Arôxa, profissional reconhecido internacionalmente e com vasta experiência.

Através de uma atividade cultural, promove-se o fortalecimento de cidadania da população cadeirante em relação ao seu meio social, o bem-estar físico que a atividade proporciona ao corpo do praticante de dança de salão e maior autonomia com a manipulação da cadeira de rodas.

A coordenação do projeto é de Viviane Macedo, pentacampeã de dança esportiva em cadeira de rodas e a direção de Marcelo Martins, diretor da Escola Carioca de Dança. O projeto conta com patrocínio de BRQ, Falconi, Secretaria Municipal de Cultura e Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Os interessados devem se inscrever pelo telefone (21)97245-4712. As vagas são limitadas.