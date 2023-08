Jurid intensifica práticas sustentáveis na fábrica de Sorocaba

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 14 de agosto de 2023.

Buscando sempre implementar medidas voltadas à sustentabilidade, meio ambiente e qualidade de vida em sua fábrica, em Sorocaba-SP, a Jurid do Brasil, fabricante de componentes de freios, tem uma preocupação com a reciclagem de materiais e resíduos, seguindo as principais certificações internacionais, como ISO 14001, ISO 4500, além das normas IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e para os produtos pelos órgãos INMETRO, IRAM AITA E SGS, que atestam a alta qualidade, performance e segurança.

Entre as mais diferentes ações voltadas ao meio ambiente, participa do programa Eureciclo, que faz compensação ambiental das embalagens de suas linhas de produtos. Essa operação consiste em calcular o consumo de embalagens pós-consumo realizada pelo programa Eureciclo que atua como uma certificadora de logística reversa.

Também desenvolve política de gestão de resíduos na planta de Sorocaba-SP, atendendo todas as especificações de normas internacionais. A adoção de práticas voltadas à responsabilidade social e ambiental, na visão do gerente da Jurid, Luciano Costa, mostra o comprometimento da empresa com a sustentabilidade. “O mais importante é que todo esse trabalho tem o apoio e contribuição de nossos colaboradores”, revela.

A fabricante conta com portfólio que possui disponibilidade de itens com diversos produtos para freios com linhas de pastilhas, sapatas, lubrificantes e fluidos para atender a frota circulante de veículos do país.