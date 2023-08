Ações de inclusão aumentam a produtividade das empresas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 15 de agosto de 2023.

Ações de Inclusão e de Diversidade fomentam uma maior pluralidade nas instituições, segundo revela o estudo “Ações Afirmativas no Mundo Corporativo: um estudo sobre o impacto da diversidade no mercado de trabalho”, promovido pelo ID_BR (Instituto Identidades do Brasil), e para cada 10% de aumento na diversidade étnico-racial, observa-se um incremento de quase 4% na produtividade das empresas, segundo a pesquisa. Essa correlação já foi percebida por diversos segmentos da Economia e o setor de Saúde é um bom exemplo. Dados do levantamento global “ESG para organizações de saúde”, da consultoria PwC, que analisou as atividades de 45 prestadoras de serviços de saúde e 32 empresas farmacêuticas e de biociências mostram que as mudanças já estão em andamento, inclusive no Brasil.

Um exemplo no país é o Projeto Toucas Afro, que disponibiliza toucas descartáveis que contemplam a pluralidade dos tipos de cabelos, incluindo crespos, volumosos e com tranças, em diferentes tamanhos, em todos os 31 hospitais do UnitedHealth Group Brasil (19 unidades da Amil e 12 da rede Americas). A ideia surgiu no Melanina, um dos seis Grupos de Diálogo da companhia, este com foco na equidade étnico-racial. Segundo a última pesquisa de autodeclaração da empresa, 48% da força de trabalho se reconhece como preta ou parda.

A iniciativa se alinha à estratégia de Inclusão e Diversidade do UnitedHealth Group Brasil de criar uma cultura que elimine barreiras nas ações, políticas e práticas da organização, tornando-se uma corporação mais plural. Segundo Cristiano Borges, gerente de Cultura, Inclusão e Diversidade do UnitedHealth Group Brasil, a implementação do Projeto Toucas Afro é fruto do compromisso da empresa de respeitar a multiplicidade e de promover um ambiente equânime e acolhedor. “Nós nos comprometemos em continuar ouvindo e acolhendo as pessoas colaboradoras para aperfeiçoarmos nossas práticas e implementarmos mais soluções inovadoras que atendam às suas necessidades”, destaca Cristiano Borges.

O UnitedHealth Group Brasil busca fortalecer seu trabalho de Inclusão e Diversidade desde 2018, quando foram criados os Grupos de Diálogo, hoje formados por quase 900 pessoas colaboradoras voluntárias. Além do Melanina, há outros cinco: + Eficiente (pessoas com deficiência), Pride (LGBTQIAPN+), Nós Por Elas (equidade de gênero), Nossas Gerações (intergeracionalidade) e Caleidoscópio (religiosidade e regionalismos).

A empresa é, desde 2021, uma das associadas do MOVER, o Movimento pela Equidade Racial. As 49 empresas participantes assumiram juntas o compromisso de aumentar a participação de profissionais negros em seus quadros – atuam com a meta de atingir 10 mil cargos de liderança ocupados por pessoas pretas e pardas até 2030 e de gerar oportunidades para outras três milhões de pessoas pretas e pardas.

O objetivo específico do UnitedHealth Group Brasil dentro do compromisso maior do MOVER é de ter 384 novas pessoas negras em cargos de liderança até 2030. Para alcançá-lo, os líderes da empresa receberam metas de Inclusão e Diversidade que necessitam cumprir. Para cargos que vão da grade 29 à grade 32, 50% de todas as contratações realizadas neste ano de 2023, sejam por recrutamento interno ou externo, precisarão ser de um grupo diverso: + 50, pessoas pretas ou pardas (autodeclaradas), mulheres, pessoas com deficiência ou LGBTQIAPN+. Já para cargos do Executive Level Team (ELT), 75% de todas as contratações de 2023 precisarão ser de um grupo diverso.