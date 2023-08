Forescout nomeia David Creed, veterano da indústria de canais, como vice-presidente de vendas internacionais de canal

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 15 de agosto de 2023.

A Forescout, líder global de segurança cibernética, anunciou hoje que David Creed se juntouàempresa como vice-presidente de vendas internacionais de canal. Creed é responsável por guiar a próxima fase de crescimento em todo o ecossistema de canal da empresa e criar novas alianças que desbloqueiam mais oportunidades de receita para parceiros e provedores de serviço em todo o mundo.

Creed é veterano na indústria de canais, com um histórico comprovado em entrega de estratégias eficazes de entrada no mercado e programas que oferecem recursos e ferramentas abrangentes para ajudar parceiros e provedores de serviço a maximizar seu potencial de lucro e apoiar, com eficácia, as necessidades de segurança dos seus clientes. Nas últimas duas décadas, antes de fazer parte da equipe da Forescout, Creed atuou em vários cargos executivos na área de canais na McAfee, na Carbon Black e, mais recentemente, na Armis.

“A paixão do David pelos canais, a maneira como ele aborda colaborações com parceiros e seu entendimento aguçado das mudanças em rápida evolução que acontecem no mercado de segurança cibernética são incomparáveis”, afirmou Barry Mainz, CEO da Forescout. “Ele é o líder ideal para o nosso negócio de canais, o qual tem um papel crucial para a nossa empresa”.

As soluções e os recursos da Forescout continuamente identificam e classificam cada ativo que se conecta a uma organização, independentemente do provedor, do tipo (TI, TO, IoT e IoMT) ou se é gerenciado, não gerenciado ou não protegido por soluções tradicionais, e então empoderam as organizações para assegurar as medidas apropriadas de segurança e conformidade para reduzir riscos. Além disso, suas soluções ajudam a detectar ameaças avançadas que podem ter sido ignoradas pelos controles de segurança, e dão às organizações poder para responder em tempo real de forma abrangente e completa.

“A Forescout tem uma base de clientes grande e leal, e é considerada um facilitador importante de segurança e parceira de algumas das maiores e mais sofisticadas organizações do mundo”, afirmou Creed. “Com melhorias aos nossos programas de incentivo que aumentam a lucratividade dos parceiros, um novo pipeline de produtos que acentuam ainda mais o valor que podemos entregar aos clientes, ao mesmo tempo em que fornecemos oportunidades de serviços adicionais, fica evidente que o melhor ainda está por vir para a nossa comunidade global de parceiros”.

Para saber mais sobre o programa de parceiros de canal da Forescout, acesse https://www.forescout.com/partners/

Sobre a Forescout

A Forescout Technologies, Inc., líder mundial em segurança cibernética, identifica, protege e ajuda continuamente a garantir a conformidade de todos os ativos cibernéticos conectados gerenciados e não gerenciados: TI, IoT, IoMT e TO. Há mais de 20 anos, organizações da Fortune 100 e agências governamentais vem confiando na Forescout para oferecer segurança cibernética automatizada e independente de fornecedor em escala. A plataforma Forescout® proporciona recursos abrangentes para segurança de rede, gestão de riscos e exposição, bem como detecção e resposta estendidas. Com compartilhamento contínuo de contexto e orquestração do fluxo de trabalho por meio dos parceiros do ecossistema, permite que os clientes gerenciem riscos cibernéticos e reduzam ameaças com mais eficiência. Para mais informações, acesse www.forescout.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230815408779/pt/

Contato:

Steve Bosk

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE