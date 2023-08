Barba de Respeito e King&Joe lançam parceria

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 15 de agosto de 2023.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Statista, publicada em matéria da Revista PEGN, o setor de moda masculina é um dos maiores no mercado de vestuário, e a previsão é que o segmento deva seguir com resultados positivos em 2023, sendo responsável por 42,5% do total da renda do mercado de moda globalmente. Impulsionados por esse cenário positivo, a Barba de Respeito, empresa de cosméticos de cuidados, e a King&Joe, marca de moda masculina, anunciaram uma parceria na criação de uma linha de produtos exclusivos direcionada para o seu público.

Ainda segundo dados do SEBRAE, o setor já se mostrava promissor em 2020 faturando R$13, 2 bilhões de dólares durante o mesmo ano. A categoria segue se mostrando otimista, visto que a projeção era de que a receita ainda alcance cerca de US$705 bilhões de dólares até 2026.

Para o Diretor criativo da King&Joe, Raphael Jacoby, a empresa que atua no segmento em alta sempre explorou o mundo Off e agora quer estar mais conectada. “Os primeiros passos para novos rumos são ao lado da Barba de Respeito, que atua no mundo On. E assim, como eles, estar pronta para encarar a próxima jornada”, pontua.

A Barba de Respeito nasceu em Brusque, SC, em 2016. As atividades se iniciaram em uma sala de 50 m², até a marca atingir o mercado nacional em seus sete anos de existência. Esta é a segunda incursão da empresa brusquense no mercado da moda que, em 2022, lançou sua própria linha de roupas e acessórios.

“A Barba de Respeito vê o potencial que a King&Joe tem, e com a nova parceria, o objetivo é explorar novos horizontes e alcançar um novo tipo de público”, afirma o Sócio Fundador da Barba de Respeito, Michel Pereira.

Voltada para o mercado da moda masculina, a King&Joe, empresa paranaense de Londrina, está hoje em mais de 2 mil postos de venda em todo o território nacional. Diferente da Barba de Respeito, que nasceu no mercado online, a marca começa agora a se lançar no mercado de vendas digitais.

Para mais informações sobre a parceria, basta acessar os sites oficiais da Barba de Respeito e da King&Joe.

Website: http://www.barbaderespeito.com.br