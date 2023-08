A iTwin Ventures da Bentley Systems adquire a Blyncsy, empresa inovadora em serviços de inteligência artificial para operações e manutenção de transporte

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 16 de agosto de 2023.

A Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), empresa de software de engenharia de infraestrutura, anunciou hoje a aquisição da Blyncsy, fornecedora de serviços inovadores de inteligência artificial para departamentos de transporte (DoTs) para dar suporte a operações e atividades de manutenção. O foco do ecossistema de gêmeos digitais do portfólio iTwin Ventures da Bentley, é reforçado pela aceleração do desenvolvimento e da propagação dessa análise de ativos de infraestrutura amplamente valiosa.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230814563258/pt/

Tecnologia de inspeção rodoviária automatizada com inteligência artificial da Blyncsy detectando a presença de linhas de pintura e sua visibilidade. Imagem cortesia da Bentley Systems.

Fundada em 2014 em Salt Lake City, Utah, pelo CEO Mark Pittman, a Blyncsy aplica visão computacional e inteligência artificial na análise de imagens comumente disponíveis para identificar problemas de manutenção em redes rodoviárias. Pittman inicialmente concebeu a ideia para a empresa enquanto estava parado em um semáforo, acreditando que deveria haver maneiras de combinar dados de condições “em tempo real” e tecnologias inovadoras para ajudar os departamentos de transporte a se tornarem mais eficientes.

Os serviços disruptivos de inteligência artificial da Blyncsy substituem os custosos e lentos esforços de coleta manual de dados, reduzindo a necessidade de pessoal ou veículos especializados ou hardware no campo e melhorando a conscientização dos proprietários-operadores de transporte e a mitigação oportuna das condições das estradas. A Blyncsy detecta mais de 50 problemas diferentes de segurança na estrada, incluindo a localização real das zonas de trabalho de construção ativas.

Pittman disse: “A Blyncsy tem o compromisso de aplicar as mais recentes técnicas de inteligência artificial e aprendizado de máquina para beneficiar as redes de transporte. Esse alinhamento com a Bentley só fortalecerá o valor para nossos usuários e, juntos, forneceremos análises de ativos ainda mais profundas aos proprietários de transportes, para apoiar os motoristas de hoje e de amanhã”.

“A segurança é nossa primeira prioridade e a eficiência operacional é a segunda maior prioridade. Dependemos de dados em tempo real, como as informações que recebemos da Blyncsy, para gerenciar proativamente o sistema rodoviário para ser o mais seguro e confiável possível”, disse Ed Sniffen, diretor do Departamento de Transportes do Havaí. “O Departamento de Transportes do Havaí (HDOT), adota a tecnologia que nos permite operar da maneira mais produtiva possível. A Blyncsy nos fornece relatórios semanais com gráficos e fotos detalhando as condições dos guarda-corpos, das estradas e da vegetação, proporcionando mais ferramentas que permitam priorizar nossos recursos para atender às necessidades do sistema.”

Mike Schellhase, executivo-gerente da iTwin Ventures da Bentley, disse: “A Blyncsy chamou nossa atenção para uma possível participação em uma rodada sucessiva de investimentos de capital de risco. Mas estávamos tão convencidos da importância de sua descoberta que fizemos a aquisição total para ampliá-la de forma rápida e abrangente. Esperamos que os investimentos em análise de ativos generalizados acelerem o uso dos gêmeos digitais de infraestrutura.”

A Blyncsy vai adotar a plataforma iTwin da Bentley para integração imersiva com os modelos de simulação e engenharia dos proprietários de infraestrutura. A Bentley também vai incorporar e trazer ao mercado os serviços de inteligência artificial da Blyncsy em suas ofertas emergentes de Gêmeo Digital da Mobilidade.

A aquisição foi aprovada pela Blyncsy by Ignatious Growth Capital and Advisory. Os investidores da Blyncsy incluem: Peterson Ventures, Doug Wells, Elemental Excelerator, Park City Angel Network, OakHouse Partners e CEAS Investments.

Imagem 1:

Tecnologia de inspeção rodoviária automatizada com inteligência artificial da Blyncsy detectando a presença de linhas de pintura e sua visibilidade. Imagem cortesia da Bentley Systems.

Imagem 2:

A detecção automatizada de buracos é uma variável crítica, pois os buracos aumentam quando as máquinas limpa-neves e o clima frio afetam a estrada. A Blyncsy usa inteligência artificial para detectá-los automaticamente. Imagem cortesia da Bentley Systems.

Imagem 3:

As estradas são desgastadas pelos veículos que nelas trafegam. Os diferentes tipos de veículos e os veículos mais pesados desgastam as estradas mais rapidamente. O aplicativo de inteligência artificial da Blyncsy informa as alterações aos usuários para que eles possam consertar a estrada no momento adequado e reduzir os custos para os gerentes de transporte.Imagem cortesia da Bentley Systems.

Imagem 4:

O aplicativo de inspeção rodoviária automatizada da Blyncsy usa inteligência artificial para identificar ativos rodoviários, avaliar sua condição e alertar os usuários sobre os problemas. Imagem cortesia da Bentley Systems.

##

Sobre a Bentley Systems

A Bentley Systems (Nasdaq: BSY) é a empresa de software de engenharia de infraestrutura. Fornecemos softwares inovadores para melhorar a infraestrutura mundial – sustentando a economia global e o meio ambiente. Nossas soluções de software líderes do setor são usadas por profissionais e empresas de todos os tamanhos para o projeto, a construção e as operações de estradas e pontes, ferrovias e trânsito, água e águas residuais, obras e concessionárias públicas, edifícios e campi, mineração e instalações industriais. Nossas ofertas, impulsionadas pela Plataforma iTwin para gêmeos digitais de infraestrutura, incluem os aplicativos MicroStation e Bentley Open para modelagem e simulação, o software Seequent para geoprofissionais e o Bentley Infrastructure Cloud, que abrange o ProjectWise para entrega de projetos, o SYNCHRO para gerenciamento de construção e o AssetWise para operações de ativos. Os 5.000 colegas da Bentley Systems geram receitas anuais de mais de USD 1 bilhão em 194 países.

www.bentley.com

© 2023 Bentley Systems, Incorporated. A Bentley, o logotipo da Bentley, Bentley Infrastructure Cloud, Bentley Open, AssetWise, Blyncsy, iTwin, MicroStation, ProjectWise, Seequent e SYNCHRO são marcas registradas ou não, ou marcas de serviço da Bentley Systems, Incorporated ou de uma de suas subsidiárias integrais diretas ou indiretas. Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230814563258/pt/

Contato:

Press Contact:

Christine Byrne

+1 203 805 0432

[email protected]



Follow us on Twitter:

@BentleyBrasil

Fonte: BUSINESS WIRE