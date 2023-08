Congresso Nacional do Mercado Imobiliário será em Belo Horizonte neste ano

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 16 de agosto de 2023.

O 21º Congresso Nacional do Mercado Imobiliário (Conami), evento bienal, existente há 42 anos e organizado pelos sindicatos da habitação (Secovis) de todo o país, será realizado, nos dias 5 e 6 de dezembro, em Belo Horizonte. A edição do evento na capital mineira está sendo organizada pela CMI/Secovi-MG (Câmara do Mercado Imobiliário e Sindicato das Empresas do Mercado Imobiliário de Minas Gerais).

Com apoio de 17 Secovis ligados à Câmara Brasileira de Comércio e Serviços Imobiliários (CBCSI), o Conami 2023 deve reunir 1,7 mil pessoas no foyer, Grande Teatro e sala Juvenal Dias do Palácio das Artes. Em dois dias, empresários e gestores do mercado imobiliário terão acesso a palestras e painéis com profissionais de renome. Dos mais de 20 previstos, 13 já foram revelados: o economista Fernando Ulrich, o especialista em marketing imobiliário Guilherme Blumer, o especialista em inovação e transformação digital Romeo Busarello, o especialista em mercado de luxo Carlos Ferreirinha, a economista Rita Mundim, o empresário especializado em construção de alto padrão e inovação Daniel Katz, o especialista em cultura organizacional, gestão e lideranças Louis Burlamaqui, o secretário de Desenvolvimento de São Paulo, Jorge Lima, a especialista em marketing imobiliário e digital Raquel Trevisan, o especialista em marketing e vendas Luigi Zampetti, o empresário Ricardo Paixão Barbosa, o investidor de construtech e proptechs Marcus Anselmo e o especialista em intermediação digital imobiliária Ronal Balena.

“Com o Conami, buscamos descobrir novos caminhos e estabelecer o ritmo dos próximos passos para o setor”, afirma a presidente da CMI/Secovi-MG, Cássia Ximenes. Ela destaca que o evento pretende conectar o público depois de dois anos de preparação.

Os ingressos para os dois dias podem ser adquiridos por R$ 1.000,00 (Uai Card) e R$ 1.800,00 (Uai Card Experience, que inclui acesso à área VIP e almoços nos restaurantes do Automóvel Clube). Mais informações estão disponíveis no site do evento.

PQEX será realizado durante o Conami 2023

A 18ª edição do Programa de Qualidade e Excelência Empresarial (PQEX), uma das maiores certificações do mercado imobiliário do país, promovida pela CMI/Secovi-MG desde 2005, será realizada durante o Conami 2023. O PQEX busca promover o fortalecimento da capacitação profissional do setor em Minas Gerais. No ano passado, certificou 30 empresas e, neste ano, será ampliado nacionalmente. “Teremos uma grande oportunidade para debater sobre os próximos passos e descobrir juntos o caminho para o futuro do nosso mercado”, ressalta Cássia Ximenes.

O Conami 2023 conta com os patrocínios “Nióbio”, da Fecomércio MG, e “Diamante”, da cooperativa de crédito Sicoob Imob.vc; outras cotas estão sendo negociadas. Os patrocínios têm nomes de riquezas minerais: Nióbio (patrocínio master), Diamante, Esmeralda, Água Marinha, Turmalina, Topázio e Ametista.