Empresas economizam com gestão tributária e compliance

* Por: DINO - 16 de agosto de 2023.

Não é novidade para o empreendedor, que o planejamento da gestão tributária é uma tarefa muito importante e deve ser analisada com cautela. A gestão tributária consiste em administrar todos os processos da empresa que envolvem os tributos e o planejamento estratégico do negócio, seja na precificação, tributos de fornecedores, benefícios fiscais entre outros fatores.

Devido a sua complexidade e alta carga tributária o Brasil ocupa 4º lugar no ranking dos países que mais tributa as empresas no mundo, segundo dados da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico em 2022 – OCDE Corporate Tax Statistics: Fourth Edition.

Realizar a emissão dos documentos fiscais e entrega de declarações dentro da lei, além de uma revisão periódica destas informações, permite alcançar melhores resultados para os negócios.

Marcelo Cunha Junior, diretor da Sharecorp, empresa especializada em contabilidade estratégica e gestão tributária explica: “Os serviços de BPO de contabilidade, revisões tributárias, auditorias fiscais, análise da qualidade das informações do ERP, auditorias das obrigações acessórias que são transmitidas ao fisco passam a ser preocupação dos donos e gestores de pequenas e médias empresas também”. Segundo ele, esse perfil já entende que diversos problemas podem ser evitados e deixar a empresa em Compliance não é somente acessível as grandes corporações. “Empresários não querem mais surpresas com multas do fisco e identificar que ao longo do tempo pagaram mais impostos por falta de planejamento, comprometendo a existência do negócio”, pontua Marcelo.

O recente crescimento de empresas de ERP Valor Econômico – Mercado de TI deve encerrar com 23,4% de crescimento em 2022 e sistemas mais simples, para pequenos negócios, já refletem a necessidade do empresário ter informações seguras em tempo real estes dados que efetivamente refletem a realidade da empresa.

“As empresas têm priorizado esse tema nos últimos anos e o que ficava para ‘um dia vamos ver isso’ passou a fazer parte das rotinas, essa necessidade de ter a correta tributação dos impostos e informação em tempo real, traz os gestores para a contabilidade com foco estratégico na sua gestão tributária. A área fiscal, contábil, departamento pessoal e societário são uma das principais áreas de suporte para o funcionamento da empresa quando se fala em legislação”, comenta Marcelo.

“Para as empresas que ainda não se adequaram e estruturaram sua área fiscal, contábil, departamento pessoal ou societário, existem metodologias para trabalhar essas áreas, onde se tem o foco em pessoas, processos e ferramentas (ERP, Sistemas de suporte etc.)”, finaliza.

Para mais informações basta acessar o site https://sharecorp.com.br/